«Массандра» вернула изъятые у нее при Украине земли в Крыму

Крымскому производителю вин «Массандра» вернули 1,6 га земли, переданных ранее в собственность частным лицам. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

16 участков в поселке Отрадное были переданы в собственность физических лиц в 2013 году, когда Крым был частью Украины. Решения принимал Массандровский поселковый совет. В октябре 2015 года Ялтинский городской суд признал передачу участков законной. В ноябре 2017 Верховный суд отменил это решение.

15 января Ялтинский городской суд удовлетворил исковые требования о признании решений недействительными.

Глава «Массандры» Янина Павленко подчеркнула, что отстаивание земельных интересов — один из приоритетов предприятия.

«Мы продолжаем борьбу за землю, которую незаконно изъяли в украинский период у концерна и госпредприятий, входивших в него. На сегодня свыше 30 исков подано только Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым об истребовании земель «Массандры» из незаконного владения. Кроме того, очень серьезная работа в этом направлении ведется и прокуратурой республики», — добавила она.

В марте 2016 года на первом с момента присоединения Крыма к России аукционе по приватизации земли были проданы 36 га бывших виноградников «Массандры». Участок, разрешенный к использованию только для виноградарства и виноделия, купило ООО «Элиас». По данным СПАРК, предприятие может быть связано с основным владельцем ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума.