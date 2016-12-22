Бывшие подчиненные генерала Сугробова отказались признать вину

Александр Соболь и Сергей Абрамов, бывшие подчиненные экс-главы антикоррупционного главка МВД Дениса Сугробова, не признали свою вину по делу о превышении должностных полномочий. Об этом они заявили на заседании Мещанского районного суда Москвы в понедельник, передает корреспондент РБК.

«Вину свою не признаю в полном объеме. Алферов (агент оперативников ГУЭБиПК Вадим Алферов. — РБК) действовал самостоятельно в своих корыстных целях, оказавшись в трудной ситуации, он оговорил себя, меня и Абрамова. Я лишен права ссылаться на часть секретных документов, однако именно в них сказано, что я действовал согласно нормам оперативно-разыскной деятельности. Заявляю суду о непризнании своей вины и о недоказанности моей вины следствием», — сказал Соболь.

В свою очередь Абрамов также отказался признать вину. «Доводы обвинения о моей причастности [к преступлению] в действительности не указывают ни на мою вину, ни на вину Соболя. Они истолкованы извращенно, неверно», — подчеркнул Абрамов.

Соболю и Абрамову вменяется превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) при разработке бывшего концертного директора группы «Земляне» Сергея Черенкова и бизнесмена Сергея Похилюка, которых в итоге судили за торговлю местом в высшем совете «Единой России». По версии гособвинения, из-за фальсификации материалов оперативной разработки и провокации Черенков и Похилюк необоснованно понесли уголовную ответственность.

Офицеры были задержаны в декабре 2016 года. В конце 2017 года в отношении них возбудили новое уголовное дело с тремя эпизодами, которое сейчас продолжает расследоваться.

События уголовного дела относятся к периоду, когда ГУЭБиПК возглавлял генерал Денис Сугробов. В 2014 году в отношении Сугробова и его подчиненных возбудили уголовное дело о создании организованного преступного сообщества и превышении должностных полномочий. От действий полицейских, по версии гособвинения, пострадали около 30 человек. В апреле 2017 года Мосгорсуд отправил Сугробова в колонию на 22 года, остальных оперативников приговорили к срокам от 17 до 20 лет. В декабре Верховный суд беспрецедентно смягчил приговор: Сугробову оставили 12 лет от изначально назначенного срока, его подчиненным — по 9,5–10 лет.

По отдельным уголовным делам с похожей фабулой были осуждены еще ряд сотрудников главка.