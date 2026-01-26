Власти отвергли риски для школьников из-за запрета сайтов с ответами ЕГЭ

Законопроект о блокировке сайтов с готовыми решениями ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад «определяет границы дозволенного» и не запрещает официальные ресурсы, заявило Минпросвещения. Ведомство исключило, что школьники не смогут подготовиться

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Рисков того, что школьники не смогут подготовиться к экзаменам из-за резкого сокращения числа вспомогательных материалов, не возникнет, заявили в Минпросвещения в ответ на запрос программы ЧЭЗ на телеканале РБК.

Ведомство ранее предложило ввести запрет на распространение готовых домашних заданий, а также информации о контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ/ОГЭ и решений заданий всероссийской олимпиады школьников. Соответствующие поправки хотят внести в статьи 106 и 151 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», если их примут, Роскомнадзор будет блокировать сайты в случае размещения на них готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, КИМ и решений к ним.

В министерстве заявили, что законопроект «определяет границы дозволенного» и не запрещает легальные образовательные ресурсы, в том числе официальные учебники и пособия, их электронные версии, задания и решения, которые публикуют организаторы Всероссийской олимпиады школьников. Официальные ресурсы «обеспечивают равный и бесплатный доступ ко всем необходимым материалам для подготовки к выполнению заданий в рамках образовательных программ и оценочных процедур, олимпиадам», указало ведомство.

Минпросвещения считает, что из-за массового распространения материалов, которые предлагается заблокировать, школьники «получают возможность просто механически списывать готовые ответы», что «снижает мотивацию к самостоятельной работе, лишает учеников уверенности в собственных силах и препятствует формированию реальных знаний и умений». Ведомство добавило, что публикация в интернете заданий и ответов для Всероссийской олимпиады школьников до начала самого соревнования ставит под угрозу его объективность, а доступ к таким материалам «нарушает принципы академической честности».

Роскомнадзор, комментируя инициативу Минпросвещения, указал, что решение блокировать тот или иной сайт или информацию принимает не ведомство, а «уполномоченные законом в данной сфере ведения органы власти или суды».

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин назвал предложение министерства чрезмерным, отметив, что «помещать школьные шпаргалки в один ряд с деструктивной информацией — это чересчур». Он предупредил, что меры могут привести школьников в даркнет и к мошенникам.