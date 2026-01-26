 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Власти отвергли риски для школьников из-за запрета сайтов с ответами ЕГЭ

Законопроект о блокировке сайтов с готовыми решениями ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад «определяет границы дозволенного» и не запрещает официальные ресурсы, заявило Минпросвещения. Ведомство исключило, что школьники не смогут подготовиться
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Рисков того, что школьники не смогут подготовиться к экзаменам из-за резкого сокращения числа вспомогательных материалов, не возникнет, заявили в Минпросвещения в ответ на запрос программы ЧЭЗ на телеканале РБК.

Ведомство ранее предложило ввести запрет на распространение готовых домашних заданий, а также информации о контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ/ОГЭ и решений заданий всероссийской олимпиады школьников. Соответствующие поправки хотят внести в статьи 106 и 151 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», если их примут, Роскомнадзор будет блокировать сайты в случае размещения на них готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, КИМ и решений к ним.

В министерстве заявили, что законопроект «определяет границы дозволенного» и не запрещает легальные образовательные ресурсы, в том числе официальные учебники и пособия, их электронные версии, задания и решения, которые публикуют организаторы Всероссийской олимпиады школьников. Официальные ресурсы «обеспечивают равный и бесплатный доступ ко всем необходимым материалам для подготовки к выполнению заданий в рамках образовательных программ и оценочных процедур, олимпиадам», указало ведомство.

Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ
Технологии и медиа
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Минпросвещения считает, что из-за массового распространения материалов, которые предлагается заблокировать, школьники «получают возможность просто механически списывать готовые ответы», что «снижает мотивацию к самостоятельной работе, лишает учеников уверенности в собственных силах и препятствует формированию реальных знаний и умений». Ведомство добавило, что публикация в интернете заданий и ответов для Всероссийской олимпиады школьников до начала самого соревнования ставит под угрозу его объективность, а доступ к таким материалам «нарушает принципы академической честности».

Роскомнадзор, комментируя инициативу Минпросвещения, указал, что решение блокировать тот или иной сайт или информацию принимает не ведомство, а «уполномоченные законом в данной сфере ведения органы власти или суды».

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин назвал предложение министерства чрезмерным, отметив, что «помещать школьные шпаргалки в один ряд с деструктивной информацией — это чересчур». Он предупредил, что меры могут привести школьников в даркнет и к мошенникам.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ

ЕС решил полностью запретить газ из России

Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии

Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США

Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower

В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Милена Хатагова
Минпросвещения школьники ЕГЭ ОГЭ экзамен Всероссийская олимпиада школьников
Материалы по теме
В Думе заявили, что идея о блокировке ГДЗ как «деструктивных» — чересчур
Общество
Минпросвещения пояснило, как будут применять оценки за поведение в школе
Общество
Власти предложили блокировать сайты с готовыми домашними заданиями
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 17:57
Студент о протестах в Миннеаполисе: «Очень страшно выходить на улицу» Общество, 23:39
Власти отвергли риски для школьников из-за запрета сайтов с ответами ЕГЭ Общество, 23:19
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию Политика, 23:09
Сбой в системе бронирования российских авиакомпаний. Что произошло Бизнес, 22:45
ВС запретил навязывать услуги при продаже автомобиля со скидкой Общество, 22:43
Telegraph узнала, что Франция против закупки Украиной британских ракет Политика, 22:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:12
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
«Динамо» прервало трехматчевую победную серию «Лады» в КХЛ Спорт, 22:10
Матч НХЛ перенесли на полтора месяца из-за непогоды Спорт, 22:08
Белый дом назвал историческими переговоры по Украине в Абу-Даби Политика, 21:58
Гладков сообщил о смерти своей помощницы Веры Мангушевой Политика, 21:54
«Сибирь» забила три гола за минуту и прервала третью серию побед в КХЛ Спорт, 21:53
Фильм Бекмамбетова обошел «Аватар» в прокате в США на фоне снежной бури Общество, 21:53
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52