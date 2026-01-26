 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Думе заявили, что идея о блокировке ГДЗ как «деструктивных» — чересчур

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В блокировке сайтов с ответами на задания ОГЭ, ЕГЭ и школьных олимпиад и прочие «решебники» без суда путем приравнивания их к «деструктивной информации» нет нужды, это «чересчур». Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в телеграм-канале.

«На мой взгляд, помещать школьные шпаргалки в один ряд с деструктивной информацией — это чересчур. К тому же практика «прорешивания» экзаменационных заданий прошлых лет сложилась как естественная реакция на ту систему, которую годами выстраивало министерство», — написал он.

Пока эта система не изменится, блокировки работать не будут, считает Горелкин. Кроме того, меры с большой вероятностью приведут школьников в даркнет и к мошенникам, предупредил он.

Власти предложили блокировать сайты с готовыми домашними заданиями
Политика

«Поэтому лично я эту инициативу Минпросвета не поддерживаю. Нужно разгружать школьную программу, делать так, чтобы подготовка к экзаменам не вызывала у детей желание зубрить или списывать. А переписывать федеральный закон «Об информации» для решения проблем образования (точнее, для создания видимости их решения) считаю неправильным», — объяснил свою позицию парламентарий.

Досудебная блокировка сайтов — это инструмент для борьбы с общественно опасной информацией. Попытки использовать его для повышения мотивации школьников вызывают вопросы: «в такой логике можно дойти и до запрета сайтов с ответами на кроссворды», заключил Горелкин.

Ввести запрет на распространение готовых домашних заданий предложило Минпросвещения. Как сообщили РБК в пресс-службе ведомства, предлагается внести поправки в статьи 106 и 151 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они будут «направлены на совершенствование правового регулирования в сфере защиты образовательного процесса от распространения сведений, способных негативно повлиять на качество освоения программ, а также на результаты олимпиад школьников», подчеркнули в министерстве.

Материал дополняется

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
