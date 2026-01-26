 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Фильм Бекмамбетова обошел «Аватар» в прокате в США на фоне снежной бури

Фильм Тимура Бекмамбетова обошел «Аватар» в прокате США на фоне снежной бури
Фильм Mercy (в российском прокате выйдет под названием «Казнить нельзя помиловать») в минувший уикенд собрал $11,2 млн в американском прокате. Однако из-за приближения снежной бури крупные кинотеатры по всей стране были закрыты
Кадр из фильма Mercy, 2026&nbsp;г.
Кадр из фильма Mercy, 2026 г. (Фото: CAP / PLF / Global Look Press)

Фантастический боевик Mercy (в российском прокате выйдет под названием «Казнить нельзя помиловать») режиссера Тимура Бекмамбетова с Крисом Праттом в главной роли собрал $11,2 млн в американском прокате в дебютный уикенд, положив конец пятинедельному лидерству фильма «Аватар: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона, пишет Variety.

Однако издание отмечает, что из-за мощной снежной бури прошедший уикенд показал самый низкий совокупный результат в этом году. Сборы составили примерно $60 млн, что примерно на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года. В 37 штатах, от Техаса до Мэна, были выпущены предупреждения о низких температурах, сильном ветре и метелях, что привело к закрытию крупных кинотеатров по всей стране.

«Буратино» собрал более ₽1 млрд за четыре дня проката
Экономика
Фото:Артём Геодакян / ТАСС

В международном прокате фильм Бекмамбетова не отметился хорошими результатами, собрав всего $11,6 млн, общие мировые сборы составили $22,8 млн, пишет Variety.

Картина не получила высоких оценок и от зрителей и критиков. На CinemaScore у нее средняя оценка B-, а на Rotten Tomatoes — всего 20%.

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем. По сюжету детектив (Крис Пратт) предстает перед судом по обвинению в убийстве своей жены. Его судьбу должна решить ИИ-судья (Ребекка Фергюсон).

Третий фильм франшизы «Аватар», весь январь лидировавший в прокате, опустился на второе место, собрав за выходные $7 млн. После шести выходных проката «Аватар: Пламя и пепел» заработал $378 млн в Северной Америке и $1,378 млрд по всему миру.

Для Бекмамбетова и Пратта, звезды супергеройской ленты «Стражи Галактики» и приключенческого боевика «Мир Юрского периода», это уже второй совместный проект. В 2008 году на экраны вышел голливудский дебют Бекмамбетова — боевик «Особо опасен», в котором тогда еще малоизвестный Пратт исполнил одну из основных ролей.

Бекмамбетов снял такие фильмы, как «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», «Бен-Гур», «Елки» и др.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Тимур Бекмамбетов «Аватар» прокат США
Тимур Бекмамбетов фото
Тимур Бекмамбетов
кинорежиссер, продюсер, сценарист
25 июня 1961 года
