Фильм Бекмамбетова обошел «Аватар» в прокате в США на фоне снежной бури
Фантастический боевик Mercy (в российском прокате выйдет под названием «Казнить нельзя помиловать») режиссера Тимура Бекмамбетова с Крисом Праттом в главной роли собрал $11,2 млн в американском прокате в дебютный уикенд, положив конец пятинедельному лидерству фильма «Аватар: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона, пишет Variety.
Однако издание отмечает, что из-за мощной снежной бури прошедший уикенд показал самый низкий совокупный результат в этом году. Сборы составили примерно $60 млн, что примерно на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года. В 37 штатах, от Техаса до Мэна, были выпущены предупреждения о низких температурах, сильном ветре и метелях, что привело к закрытию крупных кинотеатров по всей стране.
В международном прокате фильм Бекмамбетова не отметился хорошими результатами, собрав всего $11,6 млн, общие мировые сборы составили $22,8 млн, пишет Variety.
Картина не получила высоких оценок и от зрителей и критиков. На CinemaScore у нее средняя оценка B-, а на Rotten Tomatoes — всего 20%.
Действие фильма разворачивается в недалеком будущем. По сюжету детектив (Крис Пратт) предстает перед судом по обвинению в убийстве своей жены. Его судьбу должна решить ИИ-судья (Ребекка Фергюсон).
Третий фильм франшизы «Аватар», весь январь лидировавший в прокате, опустился на второе место, собрав за выходные $7 млн. После шести выходных проката «Аватар: Пламя и пепел» заработал $378 млн в Северной Америке и $1,378 млрд по всему миру.
Для Бекмамбетова и Пратта, звезды супергеройской ленты «Стражи Галактики» и приключенческого боевика «Мир Юрского периода», это уже второй совместный проект. В 2008 году на экраны вышел голливудский дебют Бекмамбетова — боевик «Особо опасен», в котором тогда еще малоизвестный Пратт исполнил одну из основных ролей.
Бекмамбетов снял такие фильмы, как «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», «Бен-Гур», «Елки» и др.
