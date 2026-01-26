AP узнала о семи погибших из-за потопления парома на Филиппинах

AP: на Филиппинах затонул паром, семь из 350 человек на борту погибли

На борту парома было 350 человек, 27 из них — члены экипажа. 215 человек удалось спасти, еще семь погибли. Как пишет AP, судно, вероятно, столкнулось с техническими проблемами и затонуло

Фото: Ezra Acayan / Getty Images

У берегов Филиппин затонул паром, на борту которого находились 350 человек, семь из них погибли, еще как минимум 215 человек удалось спасти, сообщили Associated Press официальные лица.

Грузопассажирский паром M/V Trisha Kerstin 3, который курсирует между островами, следовал из портового города Замбоанга на южный остров Холо в провинции Сулу с 332 пассажирами и 27 членами экипажа. Судно, вероятно, столкнулось с техническими проблемами и затонуло, сообщили представители береговой охраны.

Губернатор островной провинции Басилан Мухив Хатаман сообщил агентству о спасенных пассажирах. «Я принимаю здесь, в порту, 37 человек. К сожалению, двое погибли», — сказал он.

Морские происшествия часты на Филиппинском архипелаге из-за частых штормов, плохого состояния судов, перегруженности и нестабильного соблюдения правил безопасности, особенно в отдаленных провинциях, уточняет Associated Press.

В феврале 2025 года два российских туриста погибли у берегов Филиппин — один утонул, на другого напали акулы, сообщало Associated Press со ссылкой на береговую охрану.

Четверо российских туристов отправились на лодке к острову Верде из города Пуэрто-Галера в провинции Восточный Миндоро с местным инструктором по дайвингу. Во время погружения их унесло сильным подводным течением. Двоим удалось благополучно доплыть до своего дайв-катера, двое других, 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов, пропали без вести.