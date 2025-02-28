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Два российских туриста погибли у берегов Филиппин

Акулы убили российского туриста у берегов Филиппин
Фото: Ezra Acayan / Getty Images
Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Два российских туриста погибли у берегов Филиппин — один утонул, на другого напали акулы, сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на береговую охрану.

Мужчин унесло сильным подводным течением во время погружения с аквалангом в водах к югу от Манилы, рассказал собеседник агентства.

Как пишет AP, четверо российских туристов отправились на лодке к острову Верде из города Пуэрто-Галера в провинции Восточный Миндоро с местным инструктором по дайвингу. Во время погружения их унесло сильным подводным течением. Двоим удалось благополучно доплыть до своего дайв-катера, двое других, 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов, пропали без вести.

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Общество
Фото:Anas Mohammed / Shutterstock

По информации агентства, инструктор по дайвингу, другие дайверы в этом районе и сотрудники береговой охраны немедленно начали поиски. Мелехова через час нашли без сознания, позднее врачи в больнице диагностировали его смерть.

«Другого российского дайвера нашли атакованным акулами. К сожалению, его правая рука была оторвана, и акулы кружили вокруг него», — рассказал AP начальник береговой охраны Эйрланд Лапитан.

В сентябре 2023 года акулы напали на экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в Тихом океане, прокусив левый баллон катамарана путешественников. В аварийном состоянии россияне продержались около суток и смогли пройти примерно 100 миль. Когда акулы прокусили правый баллон, экипаж подал сигнал SOS и через 45 минут путешественников подобрал сухогруз Dugong Ace. Их отвезли в австралийский Брисбен.

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