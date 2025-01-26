В Египте пересмотрят иски семей россиян, погибших в крушении А321 в 2015 году

Поводом для пересмотра стало заключение, что другой самолет A320 EgyptAir также был взорван. Защита указала на нарушения: неуказание статуса расследования, и по какой статье оно велось

Место крушения российского самолета Airbus A321 в Египте, 2015 год (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Кассационный суд Египта отправил на пересмотр многомиллионные иски родственников россиян, погибших в результате крушения лайнера A321 над Синайским полуостровом в 2015 году, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на судебные документы и адвокатов.

Суд удовлетворил жалобы адвокатов потерпевших, которые заявили претензии как к российским перевозчику и страховщику, так и к властям Египта. На них защита возложила ответственность за пронос террористами взрывного устройства на борт самолета. Поводом для продолжения разбирательства послужило заключение авиационных властей Египта, что пассажирский A320 авиакомпании EgyptAir, рухнувший в Средиземное море через полгода после российского лайнера, также был взорван.

В октябре 2024 года EgyptAir сообщила о получении окончательного технического отчета об авиакатастрофе с участием своего самолета от авиационных властей Египта. Его детали не разглашались, однако, как передавал телеканал Al-Hurra, одной из основных версий властей был «террористический акт». «Коммерсант» приводит выдержку из этого отчета. В нем, по данным издания, говорится, что А320 потерял управление и рухнул в море, после того как на его борту произошел взрыв устройства, содержащего тринитротолуол, нитрофталевую кислоту и динитротолуол. Согласно меморандуму прокуратуры Египта, бомба была помещена в контейнер для организации бортового питания членов экипажа, который находился в отсеке возле кабины пилотов.

Иски рассматриваются почти десять лет. Последнее разбирательство проходило под председательством судьи Фейсала Абдель Хамида Хархаша в присутствии судьи Мухаммада Атеф Табета и главного прокурора Кассационного суда Мохамеда Хамзави, имевших на руках, как указано в документе, «доказательство Божьего повеления».

Кассационный суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая ранее отказала россиянам в рассмотрении их исков к компании-перевозчику и страховщику на территории Египта. Теперь апелляционная инстанция будет обязана рассмотреть иски повторно.

Кроме того, кассационный суд вынес выговор председателю апелляционной инстанции за нарушения, допущенные при рассмотрении дела.

Как сообщил газете египетский адвокат россиян Мохаммед ат-Тахер, правоохранительные органы Египта в свое время уведомили суд, что по делу об авиакатастрофе ведется расследование, но по какой статье и как квалифицируется происшедшее, не уточнялось. При принятии решения об отказе в удовлетворении претензий статус расследования не упоминался, а в рамках исков к компании-перевозчику и страховщику об уголовном расследовании речи не шло.

Российский адвокат семей жертв авиакатастрофы Михаил Загайнов в беседе с «Коммерсантом» не исключил, что суд в дальнейшем отправит на пересмотр и вторую группу исков россиян к египетским властям, по мнению истцов, допустивших халатность.

Всего в адрес бывшего премьер-министра Египта Шерифа Исмаила (ушел в отставку в 2018 году), экс-министров внутренних дел, финансов и гражданской авиации, «Когалымавиа» и «Ингосстраха» подано 111 исков от родственников потерпевших, уточняет «Коммерсантъ». По их мнению, эти компании и лица должны были обеспечить безопасность лайнера во время его стоянки в аэропорту Шарм-эш-Шейха в соответствии с международными стандартами. Родственники погибших пытаются получить компенсацию от египетских властей, они требуют по $3 млн.

31 октября 2015 года самолет Airbus А321 авиакомпании «Когалымавиа» взорвался в воздухе после вылета из Шарм-эш-Шейха в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Правоохранительные органы назвали произошедшее терактом. Ответственность за него взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГИЛ, признана террористической и запрещена в России). После этого российская сторона прекратила регулярное авиасообщение с Египтом. Президент Владимир Путин подписал указ о его возобновлении в январе 2018 года.