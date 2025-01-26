Появилось видео с затонувшим в Черном море мазутным танкером

Спасатели не нашли мазутных утечек и маслянистых пятен на грунте вокруг кормы танкера «Волгонефть-212», затопление которого привело к разливу топлива

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Спасатели МЧС обследовали корму затонувшего танкера «Волгонефть-212», ставшего причиной разлива мазута в Черном море, видеозапись опубликована оперативным штабом Краснодарского края.

«По результатам обследования протечек мазута нет. Грунт вокруг судна достаточно чистый, маслянистых пятен также не обнаружили», — сказано в сообщении.

Корму обследовали на глубине 15 м и ниже с помощью телеуправляемого подводного аппарата. Эта часть судна находится в 11 км от береговой линии, ее исследуют на регулярной основе.





«Волгонефть-212» потерпел крушение в Керченском проливе 15 декабря, в тот же день в районе порта Тамань сел на мель танкер «Волгонефть-239». Из-за этих происшествий море и его побережье оказались загрязнены мазутом — оба судна перевозили более 9 тыс. т этого топлива.

По оценке специалистов, толщина металла кормы «Волгонефть-212» позволяет поднять судно со дна, для этого проведут дополнительные исследования. Участок морской поверхности над кормой закрыли для движения судов.

Вытекло почти 40% топлива с судов, разлив мазута стал экологической бедой, заявил в ходе прямой линии президент Владимир Путин. Он спрогнозировал, что весной при определенных температурах мазут со дна может снова подняться.