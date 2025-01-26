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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Кубани выделили ₽1,5 млрд на ликвидацию последствий разлива мазута

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Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Из резервного фонда правительства выделили 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщается на сайте кабмина.

Деньги направят бюджету Краснодарского края «на проведение ликвидационных мероприятий», в том числе утилизацию и обезвреживание загрязненного мазутом песка и восстановление пляжей.

В Керченском проливе 15 декабря произошла авария двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Танкеры перевозили около 9,2 тыс. т мазута, и после аварии часть его попала в акваторию Черного моря. После этого мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

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Десятки километров береговой линии в Краснодарском крае и в Крыму были загрязнены мазутом в результате аварии двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря. Суда перевозили около 9,2 тыс. т мазута, часть попала в акваторию Черного моря. В конце декабря на Кубани ввели режим ЧС федерального уровня, позднее в его зону включили Севастополь.

О выделении Краснодарскому краю 1,5 млрд руб. на этой неделе объявил глава Минприроды Александр Козлов. Восстановления требуют, по предварительным данным, 280 га пляжей на Кубани, для этого потребуется порядка 840 тыс. кубов песка, добавил министр. Вице-премьер Виталий Савельев тогда же заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным, что основные очаги выброса мазута с танкеров устранены, «новых масштабных выбросов не зафиксировано». По его словам, по состоянию на 23 января было собрано более 170 тыс. т загрязненного песка и грунта.

По словам Козлова, пляжи Краснодарского края к предстоящему лету должны быть приведены «к нормативному состоянию». В Анапе полностью восстановить их планируется к началу летнего сезона 2026 года, говорил министр.

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мазут правительство Керченский пролив Краснодарский край разлив мазута
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