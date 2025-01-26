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Меликов попросил глав СК и МВД разобраться в деле с пытками дагестанца

26-летний Магомедов был задержан в Подмосковье по подозрению в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов. Baza писала, что он пожаловался на пытки в отделе полиции. МВД после этого сообщило о проверке

Глава Дагестана Сергей Меликов попросил глав СК и МВД Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева взять под личный контроль дело против Магомеда Магомедова, задержанного в Подмосковье.

«Лично знаю о принципиальности в таких вопросах Владимира Александровича Колокольцева и Александра Ивановича Бастрыкина. Не раз убеждался в их добром отношении к Кавказу и выходцам из нашего региона, поэтому и сегодня обращаюсь к ним с просьбой взять это дело под свой личный контроль», — написал Меликов в телеграм-канале.

Телеграм-канал Baza сообщал, что речь идет о 26-летнем Магомеде Магомедове. Он пожаловался на пытки в Развилковском отделе полиции Ленинского городского округа, куда его доставили.

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В МВД заявили, что мужчина 1988 года рождения был задержан по подозрению в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов. У него дома были найдены «предположительно самодельно изготовленные пистолеты различных образцов и их конструктивные составляющие, а также патроны, в том числе предназначенные для пистолетов-пулеметов, самозарядных карабинов и других видов оружия».

«В дальнейшем от данного лица поступила информация о якобы применении в отношении него недозволенных методов дознания. По данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Задержанного проверяют на возможную причастность к террористической деятельности.

Глава Дагестана рассчитывает, что заявления адвоката Магомедова «будут детально и справедливо рассмотрены, а виновные, с какой бы они ни оказались стороны, понесут заслуженное наказание». По его словам, случаи, когда молодежь, «забыв о наказах родителей, ведет себя за пределами республики неподобающе», должны получать «объективную и справедливую оценку» правоохранительных органов и «порицание старших».

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Елена Чернышова
Сергей Меликов Дагестан Александр Бастрыкин Владимир Колокольцев пытки
Сергей Меликов фото

Сергей Меликов

политик, глава Дагестана
12 сентября 1965 года
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