WSJ узнала о тайной операции по вывозу древних икон с Украины во Францию
Во Францию с Украины тайно вывезли более десятка православных икон, некоторые из которых датируются VI веком, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Пять из них выставлены в Лувре, еще 11 хранятся под Парижем.
Экспонаты вывезли «в условиях строжайшей секретности» из киевского Национального музея имени Ханенко в мае 2023 года. После начала военной операции сотрудники учреждения собрали и спрятали в общей сложности 25 тыс. реликвий. Они «поступили мудро, сделав это», пишет газета, отмечая, что с тех пор фасад и крыша здания были повреждены.
Иконы из музея отправили во Францию через Польшу под военной охраной и в специальных контейнерах с климат-контролем.
«Никто, кроме узкого круга, не знал, что мы этим занимаемся», — рассказал глава отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильен Дюран.
По его словам, немногие знали о готовящейся в Лувре выставке. Она стартовала прошлым летом и должна завершиться в конце января.
Иконы, которые выставили в Лувре, были привезены в Киевскую духовную академию в конце XIX века из монастыря на горе Синай – старейшего в мире действующего православного монастыря. На них в том числе изображены святые Платон и Гликерия, святые Сергий и Вакх, Богородица с младенцем, рассказал Дюран. На Синае иконы удалось уберечь от иконоборцев, они также пережили революцию в России и Вторую мировую войну, добавил он.
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