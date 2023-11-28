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На Украине показали фотографии привезенного в Киев скифского золота

СБУ показала фото привезенного на Украину из Нидерландов скифского золота
Украине передали 565 древностей, СБУ пообещала продолжить работу над возвращением «других артефактов». Коллекцию скифского золота отправили в музей Нидерландов в феврале 2014 года, за месяц до присоединения Крыма

Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Служба безопасности Украины обнародовала фотографии скифского золота, привезенного в Киев накануне.

Нидерланды передали Украине 565 древностей стоимостью $1,5 млн, отметила спецслужба. СБУ заявила, что будет работать над получением других артефактов.

Коллекция скифского золота состоит из 2 тыс. экспонатов. Четыре крымских музея передали ее для выставки «Крым — золотой остров в Черном море» нидерландскому Музею Алларда Пирсона в феврале 2014 года. Месяц спустя Крым вошел в состав России.

Среди экспонатов — золотой шлем, меч и ножны к нему, расписной алтарь из погребения скифского царя Скилура в мавзолее Неаполя Скифского в Симферополе, статуя змееногой богини скифов, а также китайские лаковые шкатулки из Усть-Альминского могильника, украшения и прочие предметы.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Накануне украинская таможня сообщила, что грузовик привез коллекцию золота на территорию Киево-Печерской лавры, где в казне Национального музея Украины таможенники начнут идентификацию и оформление экспонатов. В ноябре этого года Минкультуры Украины заявило, что договорилось с Нидерландами о передаче скифского золота. Кроме того, с Киева не возьмут плату за хранение ценностей на протяжении почти десяти лет.

Окружной суд Амстердама решил передать коллекцию Украине в 2016 году. Россия пыталась оспорить это решение, но суд в 2021 году постановил, что артефакты принадлежат Украине. Кремль заявил, что скифское золото принадлежит Крыму и должно находиться на полуострове.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Украина Скифское золото Крым Нидерланды Амстердам музей
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