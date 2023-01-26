Актеры Райкин, Миронов и Боярская поручились за экс-директора театра «Красный факел»

Райкин, Миронов и Урин поручились за экс-директора театра в Новосибирске

Александра Кулябина задержали по подозрению в растрате денежных средств в особо крупном размере. Экс-директора подозревают в незаконных выплатах своему сыну

Александр Кулябин (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Российские актеры поручились за задержанного в Новосибирске по делу о растрате экс-директора театра «Красный факел» Александра Кулябина, пишет журнал «Театр» со ссылкой на копии ходатайств.

Готовность стать поручителями выразили Евгений Миронов, Константин Райкин, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская и Александр Балуев, а также директор театра РАМТ Софья Апфельбаум и директор Большого театра Владимир Урин.

Их ходатайства представят 26 января на заседании по мере пресечения Кулябину. При этом, как пишет издание со ссылкой на свои источники, директор департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Оксана Косарева обзванивала подведомственные театры и настоятельно рекомендовала не подписывать никаких бумаг в защиту бывшего директора.

Кулябина задержали в Новосибирске 24 января. Он подозревается в растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

Как передает NGS из суда, где уже началось заседание, следователь попросил закрыть процесс от СМИ, чтобы сохранить тайну предварительного расследования. Судья удовлетворил ходатайство, сотрудников СМИ попросили выйти из зала.

По данным «Коммерсанта», предполагаемая сумма похищенных средств составила 1,8 млн руб. Источник NGS в силовых структурах рассказал, что экс-директора подозревают в незаконных выплатах своему сыну, режиссеру Тимофею Кулябину.



Александр Кулябин возглавлял «Красный факел» 23 года, до декабря 2022 года.