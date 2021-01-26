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Минздрав решил отменить новые требования из-за жалоб стоматологов

С 1 января в силу вступили два приказа ведомства, обязывающие оснащать стоматологические клиники дополнительным оборудованием и нанимать новый персонал. Рынок отреагировал на это негативно, увидев риски массового закрытия клиник
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Предоставляющие стоматологические услуги клиники могут получить послабления в плане оснащения и порядка проведения рентгенологических мероприятий. Это следует из письма заместителя министра здравоохранения Евгения Камкина, которое 21 января было направлено бизнес-омбудсмену Борису Титову, пишет «Коммерсантъ».

Письмо стало ответом на обращение Титова к вице-премьеру Татьяне Голиковой в конце прошлого года. Тогда омбудсмен заявил, что заложенные в приказах Минздрава, которые вступили в силу с 1 января, «спорные требования» могут привести к массовому закрытию коммерческих стоматологических клиник.

С этого года, согласно приказам № 560н и № 786н, клиники в случае отсутствия рентген-кабинета должны быть оснащены специальными аппаратами — радиовизиографами и ортопантомографами. Помимо этого, теперь клиники должны привлекать дополнительный персонал (врачей-рентгенологов), а протоколы рентгенологического исследования оформлять в течение 24 часов.

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По данным газеты, Минздрав через механизм «регуляторной гильотины» готов упразднить эти приказы, чтобы стоматологи смогли избавиться от требований оснастить специализированные клиники дорогостоящим оборудованием для рентгена и нанять дополнительных специалистов. Участники рынка лоббировали отмену приказов через Титова, особо подчеркивая, что допрасходы могут привести к закрытию многих клиник на рынке с общим оборотом порядка 300 млрд руб.

В письме Камкин как раз отмечает, что оба приказа подпадают под «регуляторную гильотину». «По сути, это означает отмену действующих документов, если подтверждается их негативное влияние на работу бизнеса», — пишет издание.

О том, что оба приказа могут быть отменены, заявил газете вице-президент Стоматологической ассоциации России Андрей Яременко. Он выразил надежду на то, что существующие требования к оснащению клиник упростятся в ближайшее время.

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По словам президента Российской ассоциации обезболивания и безопасной стоматологии Натальи Анисимовой, оба приказа бьют в первую очередь по частным клиникам. По данным «Ардент», в России насчитывается около 28 тыс. коммерческих стоматологических клиник, из них около 3,3 тыс. действует в Москве, более 1 тыс.— в Санкт-Петербурге. По подсчетам GxP News, объем рынка стоматологических услуг по итогам 2020 года составил около 300 млрд руб.

Опрошенные «Коммерсантом» представители стоматологических клиник заявили, что необходимости в ужесточении требований к оказанию стоматологической помощи не было. Вступившие в силу приказы, по их мнению, лишь создали дополнительную нагрузку из-за увеличившегося документооборота и затрат на покупку дополнительного оборудования.

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Как отметила Анисимова, минимальная стоимость радиовизиографа составляет около 200 тыс. руб., а ортопантомографа — «несколько тысяч долларов». По ее словам, до обязательного требования клиникам иметь в штате рентген-лаборанта стоматологи сами интерпретировали результаты исследований, до этого проходя соответствующую дополнительную подготовку.

Есть другая, куда более полезная законодательная инициатива об обязательном оборудовании стоматологических кабинетов дефибрилляторами, говорит Анисимова. Она рассказала, что врачи-стоматологи несколько раз за практику сталкиваются с неотложными состояниями у пациентов, поэтому наличие рентген-лаборанта, по ее мнению, менее полезно, чем обязательное наличие в каждом стоматологическом центре дефибриллятора.

РБК обратился за комментарием в Минздрав. 

Автор
Михаил Юшков
стоматология рентгенолог Борис Титов Минздрав
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