Минздрав решил отменить новые требования из-за жалоб стоматологов

С 1 января в силу вступили два приказа ведомства, обязывающие оснащать стоматологические клиники дополнительным оборудованием и нанимать новый персонал. Рынок отреагировал на это негативно, увидев риски массового закрытия клиник

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Предоставляющие стоматологические услуги клиники могут получить послабления в плане оснащения и порядка проведения рентгенологических мероприятий. Это следует из письма заместителя министра здравоохранения Евгения Камкина, которое 21 января было направлено бизнес-омбудсмену Борису Титову, пишет «Коммерсантъ».

Письмо стало ответом на обращение Титова к вице-премьеру Татьяне Голиковой в конце прошлого года. Тогда омбудсмен заявил, что заложенные в приказах Минздрава, которые вступили в силу с 1 января, «спорные требования» могут привести к массовому закрытию коммерческих стоматологических клиник.

С этого года, согласно приказам № 560н и № 786н, клиники в случае отсутствия рентген-кабинета должны быть оснащены специальными аппаратами — радиовизиографами и ортопантомографами. Помимо этого, теперь клиники должны привлекать дополнительный персонал (врачей-рентгенологов), а протоколы рентгенологического исследования оформлять в течение 24 часов.

По данным газеты, Минздрав через механизм «регуляторной гильотины» готов упразднить эти приказы, чтобы стоматологи смогли избавиться от требований оснастить специализированные клиники дорогостоящим оборудованием для рентгена и нанять дополнительных специалистов. Участники рынка лоббировали отмену приказов через Титова, особо подчеркивая, что допрасходы могут привести к закрытию многих клиник на рынке с общим оборотом порядка 300 млрд руб.