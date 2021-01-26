Генсек ООН заявил о худшем экономическом кризисе за 100 лет из-за COVID

Экономический кризис, разразившийся из-за пандемии, — худший за последнее столетие, считает Антониу Гутерриш. Он напомнил о неравенстве между людьми, усугубившимся из-за пандемии, потере рабочих мест и нестабильности климата

Пандемия коронавируса привела к худшему экономическому кризису за последнее столетие, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на мероприятии Давосская повестка дня.

По словам генсека, сегодняшнее состояние мира можно охарактеризовать словом «хрупкость».

«Более двух миллионов человек умерли, и мы находимся в самом тяжелом экономическом кризисе за почти столетие. Мы видим это в неравенстве между людьми и странами, которое подчеркнула пандемия. Женщины, в частности, сильно пострадали от потери работы и дополнительных забот по уходу. Мы также видим нестабильность кризисов климата и биоразнообразия», — заявил Гутерриш.

Он подчеркнул, что в 2021 году мировые лидеры должны направить мир на верный путь, изменив курс и двигаясь в правильном направлении. «Мы можем использовать наше восстановление после пандемии COVID-19, чтобы перейти от уязвимости к устойчивости», — отметил Гутерриш.