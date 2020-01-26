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Умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщили РБК прихожане храма Федора Студита у Никитских ворот. О смерти протоиерея также сообщил «Интерфакс» со ссылкой на прихожан. Чаплину был 51 год.

Чаплину стало плохо на встрече с прихожанами в храме, он вышел на улицу и сел на лавку. «И там уже он потерял сознание. Информацию эту я получил со слов доверенного лица», — рассказал собеседник РБК.

Агентству ТАСС в пресс-службе храма подтвердили факт смерти Чаплина.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в своем Telegram-канале: «Сегодня умер отец Всеволод Чаплин... Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили... Царствие Небесное!».

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