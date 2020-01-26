Общество , 26 янв, 18:01
0
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщили РБК прихожане храма Федора Студита у Никитских ворот. О смерти протоиерея также сообщил «Интерфакс» со ссылкой на прихожан. Чаплину был 51 год.
Чаплину стало плохо на встрече с прихожанами в храме, он вышел на улицу и сел на лавку. «И там уже он потерял сознание. Информацию эту я получил со слов доверенного лица», — рассказал собеседник РБК.
Агентству ТАСС в пресс-службе храма подтвердили факт смерти Чаплина.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в своем Telegram-канале: «Сегодня умер отец Всеволод Чаплин... Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили... Царствие Небесное!».
Материал дополняется