Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 24 янв, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 24 янв, 13:57
Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:13 Умер протоиерей Всеволод Чаплин Общество, 18:01 СМИ узнали о планах Абрамовича открыть отель в Тель-Авиве Бизнес, 17:31 В Нижневартовске во дворе дома устроили стрельбу из охолощенного оружия Общество, 17:14 Какой цвет не дает злиться. Тест РБК Стиль и LG OLED, 16:39 Британский Минфин показал монету в честь Brexit Политика, 16:28 Умер основатель петербургского театра «Буфф» Исаак Штокбант Общество, 16:15 Российские биатлонисты повторили антирекорд по гонкам без медалей Спорт, 15:54 Жена главы Чувашии назвала ерундой видео с сотрудником МЧС Общество, 15:54 Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании Общество, 15:48 На юго-востоке Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой Общество, 15:28 Песков назвал причину отставки правительства Медведева Политика, 15:18 В Японии и США подтвердили новые случаи заражения коронавирусом Общество, 15:12 В пятиэтажке в Махачкале взорвался бытовой газ Общество, 15:10
Общество ,  
0 

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщили РБК прихожане храма Федора Студита у Никитских ворот. О смерти протоиерея также сообщил «Интерфакс» со ссылкой на прихожан. Чаплину был 51 год.

Чаплину стало плохо на встрече с прихожанами в храме, он вышел на улицу и сел на лавку. «И там уже он потерял сознание. Информацию эту я получил со слов доверенного лица», — рассказал собеседник РБК.

Агентству ТАСС в пресс-службе храма подтвердили факт смерти Чаплина.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в своем Telegram-канале: «Сегодня умер отец Всеволод Чаплин... Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили... Царствие Небесное!».

Материал дополняется

Авторы: Артем Афонский, Гаяна Демурина
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter