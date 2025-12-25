 Перейти к основному контенту
Общество
0

«Фонтанка» сообщила об обысках в университете профсоюзов в Петербурге

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов пришли с обысками для изъятия финансовой документации, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к вузу.

По информации издания, дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК). Временное руководство вуза не нашло подтверждение трат 26,9 млн руб. В период с марта 2021 по февраль 2025-го. В этот период университетом руководил Александр Запесоцкий.

Похищенными считаются бюджетные средства, которые были выделены вузу в качестве субсидии из Минобрнауки и Минтруда. Направить их должны были на научную деятельность.

РБК обратился за комментарием в МВД и Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.

В октябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате государству имущества петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Как считает следствие, имущество вуза незаконно перешло в собственность, а Запесоцкий использовал его «для личного обогащения». Сам ректор вину не признал.

Дело против Запесоцкого было возбуждено в сентябре. Его самого отстранили от должности, а имущество СПбГУП было арестовано. По версии Генпрокуратуры, он намеренно перевел деятельность университета на коммерческую основу при содействии Федерации независимых профсоюзов (ФНПР). А для легализации процесса в 2009–2014 годах они инициировали судебные разбирательства. Ежегодная выручка СПбГУП, сформированная за счет оплаты студентов, составляет до 1 млрд руб., однако Запесоцкий для получения госфинансирования продолжал отчитываться в ФНС об убытках, отмечала Генпрокуратура.

Кроме того, экс-ректор брал многомиллионные кредиты под залог имущества вуза. С 2022 по 2025 год ректор незаконно распорядился средствами СПбГУП и предоставил займы сыну на 48 млн руб. Возникшие из-за этого расходы университета были покрыты за счет государственных субсидий, выяснило надзорное ведомство.

Читайте РБК в Telegram.

Валерия Доброва, Елена Степанова
