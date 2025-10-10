Суд изъял Университет профсоюзов из-за обогащения ректора Запесоцкого

Иск подала Генпрокуратура в конце сентября. По ее данным, имущество вуза незаконно перешло в собственность Федерации независимых профсоюзов, а Запесоцкий использовал его «для личного обогащения». Ректор вину не признал

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (Фото: Артем Пряхин / РИА Новости)

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате государству имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), пишет «Фонтанка».

Согласно сведениям в картотеке дел, речь идет об общежитии на 1,2 тыс. мест, учебном корпусе площадью 46,4 тыс. кв. м на ул. Фучика, четырех зданиях (490, 7 кв. м, 205,2 кв. м, 894,6 кв. м, 7 тыс. кв. м), гараже (198,6 кв. м), трансформаторной подстанции (40,1 кв. м) и котельной (262,2 кв. м) в поселке Ольгино.

Суд принял в производство иск Генпрокуратуры 22 сентября, ответчиками по нему являлись СПбГУП и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), третьими лицами — ректор вуза Александр Запесоцкий, Ленинградская федерация профсоюзов и Всеобщая конфедерация профсоюзов, Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по управлению госимуществом, управления Росреестра и Росимущества по Санкт-Петербургу, городские комитеты имущественных отношений и по науке и высшей школе. 23 сентября имущество СПбГУП было арестовано.

В Ленинграде была создана профсоюзная школа в 1926 году, в 1973-м ее реорганизовали в Высшую профсоюзную школу культуры (ВПШК). На ее базе в 1993-м появился СПбГУП. Запесоцкий работал в ВПШК с 1985 года, в частности в 1991-м стал ректором, а позднее возглавил вуз. Он также является кандидатом педагогических наук, член-корреспондентом Российской академии наук (РАН) и заместителем председателя отделения РАН в Санкт-Петербурге. Согласно данным на сайте СПбГУП, Запесоцкий является доверенным лицом президента России Владимира Путина «с 2012 года». Ректор неоднократно привлекал общественное внимание своими высказываниями. В частности, в 2004 году он заявил, что построил в вузе «культ личности», в 2014-м объяснял отчисление 150 человек «не соблюдением дисциплины и неспособностью к поведению на уровне университетских стандартов», а в 2021-м предложил не выдавать дипломы при отсутствии прививок.

По данным Генпрокуратуры, СПбГУП незаконно перешел в собственность Федерации независимых профсоюзов России, а Запесоцкий «на протяжении десятилетий» использовал имущество вуза «для личного обогащения за счет полученных средств от платного обучения студентов и субсидий из федерального бюджета». 24 сентября стало известно, что ректора отстранили от должности.

Как указывало надзорное ведомство, профсоюзы не получали права собственности на объекты школы в советские годы, однако Запесоцкий, зная об этом, перевел деятельность вуза на коммерческую основу при содействии Федерации независимых профсоюзов России.

Ежегодная выручка СПбГУП, сформированная за счет оплаты обучения, составляет 0,5 — 1 млрд руб., однако ректор отчитывался в ФНС об убытках с помощью искусственно завышенных непрофильных расходов на рекламу, закупку инвентаря, аренду и оплату коммунальных услуг. С 2012 года вуз получил из бюджета 3,2 млрд руб., выяснили в Генпрокуратуре. Помимо прочего, в период с 2022 по 2025 год Запесоцкий предоставил займы сыну на 48 млн руб. из средств СПбГУП, расходы покрыл с помощью госсубсидий, а на высвободившиеся 670 млн руб. купил, в частности, дом во Франции, заявили в ведомстве. В вузе говорили РБК, что не получали от государства имущества, а имеющееся не было использовано Запесоцким в личных целях. Ректор также не согласился с доводами надзорного ведомства.