 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Суд изъял Университет профсоюзов из-за обогащения ректора Запесоцкого

Иск подала Генпрокуратура в конце сентября. По ее данным, имущество вуза незаконно перешло в собственность Федерации независимых профсоюзов, а Запесоцкий использовал его «для личного обогащения». Ректор вину не признал
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (Фото: Артем Пряхин / РИА Новости)

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате государству имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), пишет «Фонтанка».

Согласно сведениям в картотеке дел, речь идет об общежитии на 1,2 тыс. мест, учебном корпусе площадью 46,4 тыс. кв. м на ул. Фучика, четырех зданиях (490, 7 кв. м, 205,2 кв. м, 894,6 кв. м, 7 тыс. кв. м), гараже (198,6 кв. м), трансформаторной подстанции (40,1 кв. м) и котельной (262,2 кв. м) в поселке Ольгино.

Суд принял в производство иск Генпрокуратуры 22 сентября, ответчиками по нему являлись СПбГУП и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), третьими лицами — ректор вуза Александр Запесоцкий, Ленинградская федерация профсоюзов и Всеобщая конфедерация профсоюзов, Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по управлению госимуществом, управления Росреестра и Росимущества по Санкт-Петербургу, городские комитеты имущественных отношений и по науке и высшей школе. 23 сентября имущество СПбГУП было арестовано.

Генпрокуратура выявила незаконное обогащение ректора СПбГУП Запесоцкого
Политика
Александр Запесоцкий &nbsp;
По данным Генпрокуратуры, СПбГУП незаконно перешел в собственность Федерации независимых профсоюзов России, а Запесоцкий «на протяжении десятилетий» использовал имущество вуза «для личного обогащения за счет полученных средств от платного обучения студентов и субсидий из федерального бюджета». 24 сентября стало известно, что ректора отстранили от должности.

В Ленинграде была создана профсоюзная школа в 1926 году, в 1973-м ее реорганизовали в Высшую профсоюзную школу культуры (ВПШК). На ее базе в 1993-м появился СПбГУП. Запесоцкий работал в ВПШК с 1985 года, в частности в 1991-м стал ректором, а позднее возглавил вуз. Он также является кандидатом педагогических наук, член-корреспондентом Российской академии наук (РАН) и заместителем председателя отделения РАН в Санкт-Петербурге. Согласно данным на сайте СПбГУП, Запесоцкий является доверенным лицом президента России Владимира Путина «с 2012 года».

Ректор неоднократно привлекал общественное внимание своими высказываниями. В частности, в 2004 году он заявил, что построил в вузе «культ личности», в 2014-м объяснял отчисление 150 человек «не соблюдением дисциплины и неспособностью к поведению на уровне университетских стандартов», а в 2021-м предложил не выдавать дипломы при отсутствии прививок.

Как указывало надзорное ведомство, профсоюзы не получали права собственности на объекты школы в советские годы, однако Запесоцкий, зная об этом, перевел деятельность вуза на коммерческую основу при содействии Федерации независимых профсоюзов России.

Ежегодная выручка СПбГУП, сформированная за счет оплаты обучения, составляет 0,5 — 1 млрд руб., однако ректор отчитывался в ФНС об убытках с помощью искусственно завышенных непрофильных расходов на рекламу, закупку инвентаря, аренду и оплату коммунальных услуг. С 2012 года вуз получил из бюджета 3,2 млрд руб., выяснили в Генпрокуратуре. Помимо прочего, в период с 2022 по 2025 год Запесоцкий предоставил займы сыну на 48 млн руб. из средств СПбГУП, расходы покрыл с помощью госсубсидий, а на высвободившиеся 670 млн руб. купил, в частности, дом во Франции, заявили в ведомстве. В вузе говорили РБК, что не получали от государства имущества, а имеющееся не было использовано Запесоцким в личных целях. Ректор также не согласился с доводами надзорного ведомства.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Санкт-Петербург СПбГУП Александр Запесоцкий национализация ФНПР
Материалы по теме
Ректора Запесоцкого отстранили от должности по иску Генпрокуратуры
Общество
Суд арестовал имущество петербургского вуза по иску Генпрокуратуры
Политика
Суд арестовал активы владельцев Домодедово по иску Генпрокуратуры
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Захарова отвергла обвинения в нарушении Россией олимпийского перемирия Политика, 00:12
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
США с 1 ноября введут 100% пошлины на товары из КНР сверх текущего уровня Экономика, 00:00
Сколько российских хоккеистов сыграет в текущем сезоне НХЛ Спорт, 00:00
ЮНЕСКО решило изучить новые поправки о Байкале до их принятия Политика, 00:00
В ЕС заявили об интересе двух стран к замороженным активам России Политика, 10 окт, 23:40
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 10 окт, 23:24
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд изъял Университет профсоюзов из-за обогащения ректора Запесоцкого Политика, 10 окт, 23:12
Макрон вновь назначил Лекорню премьером Политика, 10 окт, 23:06
Politico узнало об угрозе депортации более 800 россиян из Латвии Политика, 10 окт, 23:05
Лауреат премии мира посвятила награду народу Венесуэлы и Трампу Политика, 10 окт, 23:02
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 10 окт, 23:00
«Роскосмос» сообщил об успешных испытаниях первой ступени ракеты «Союз-5» Технологии и медиа, 10 окт, 22:52
Зеленский оценил влияние погоды на отражение российских атак Политика, 10 окт, 22:39