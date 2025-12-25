 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Американец выиграл более $1,8 млрд в лотерею

Американец выиграл в лотерею $1,817 млрд, это второй по величине выигрыш в истории США. Вероятность выигрыша джекпота составляла 1 к более чем 292 млн
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Житель американского штата Арканзас выиграл в лотерею $1,817 млрд, это второй по величине выигрыш в истории США, сообщает ABC News.

Американец купил лотерейный билет Powerball и выбрал в рождественском розыгрыше цифры 4, 25, 31, 52 и 59, они оказались выигрышными.

Теперь победитель может выбрать между единовременной выплатой наличными в размере $834,9 млн или получением приза в полном размере, но в виде ежемесячных платежей в течение 30 лет.

Этот джекпот стал вторым призом в этом году, превышающим миллиард долларов. В сентябре два лотерейных билета в Powerball выиграли общую сумму в $1,787 млрд — это третий по величине приз в истории лотерей США. Согласно данным Powerball, вероятность выигрыша джекпота составляет 1 к более чем 292 млн.

Рекорд был установлен в 2022 году, когда житель Калифорнии Эдвин Кастро выиграл $2,04 млрд и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Кастро заявил о своем желании получить единовременную выплату в размере $997,6 млн и за год купил несколько особняков в Лос-Анджелесе. Самый дорогой дом обошелся ему в $47 млн.

Москвич указал в лотерейных билетах дату рождения и выиграл 36 млн руб
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В России рекорд по сумме выигранной суммы был установлен в 2025 году — фельдшер больницы в Сахалинской области Александр Куряев выиграл 1 млрд 200 руб. Мужчина стал победителем новогоднего розыгрыша тиража «Русского лото». Он увидел по телевизору рекламу лотереи и, когда был у мамы в гостях, купил по ее совету несколько билетов.

Годом ранее житель Тюмени выиграл 1 млрд руб. в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото». После вычета налога ему досталось 850 млн руб.

В 2020-м рублевым миллиардером также стала Надежда Бартош, выиграв в лотерее «Русского лото». Женщина — первая, кто выиграла такую сумму. Билет был подарком от дочери на день рождения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В опубликованных файлах Эпштейна Трампа обвинили в изнасиловании

Reuters узнал о приказе Белого дома держать блокаду венесуэльской нефти

Сколько было магнитных бурь в 2025 году. Инфографика

Польша перестанет признавать загранпаспорта старого образца с 1 апреля

Иностранцы стали чаще играть в казино в Калининграде

Украина пригрозила не помогающим ей странам сокращением помощи Запада
Авторы
Теги
Валерия Доброва
лотереи США выигрыш
Материалы по теме
Жительница Орловской области выиграла в лотерее ₽120 млн
Общество
Москвичка выиграла 15 млн рублей в лотерею, доверившись гороскопу
Общество
Жительница Петербурга выиграла в лотерее ₽72,2 млн после аффирмаций
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
ЦБ опустил курс доллара ниже ₽78 Инвестиции, 17:41
Тренер назвал задачи Коростелева и Непряевой на «Тур де Ски» Спорт, 17:40
ЗПИФы недвижимости стали доступнее: почему «‎неквалам» это интересно Инвестиции, 17:34
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Сбежать из мегаполиса: почему люди выбирают жизнь за пределами города Тренды, 17:27
Вратарь «Динамо» вошел в десятку лучших молодых голкиперов вне топ-5 лиг Спорт, 17:25
НАТО подняло авиацию из-за полета российских Ту-95МС Политика, 17:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Инвестиция в будущее страны: кто готовит новое поколение руководителей Стиль, 17:24
Долину выселили: как это отразится на судебной практике по таким делам Недвижимость, 17:23
В ЖК «Монблан» завершены монолитные работы с опережением графика Пресс-релиз, 17:16
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Минтранс Казахстана представил отчет по причинам крушения самолета AZAL Политика, 17:07
Чем известна певица Лариса Долина и почему ее выселили из квартиры 17:05
В Госдуму внесли законопроект о создании игорной зоны в Республике Алтай Общество, 17:01