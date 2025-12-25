Американец выиграл более $1,8 млрд в лотерею

Американец выиграл в лотерею $1,817 млрд, это второй по величине выигрыш в истории США. Вероятность выигрыша джекпота составляла 1 к более чем 292 млн

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Житель американского штата Арканзас выиграл в лотерею $1,817 млрд, это второй по величине выигрыш в истории США, сообщает ABC News.

Американец купил лотерейный билет Powerball и выбрал в рождественском розыгрыше цифры 4, 25, 31, 52 и 59, они оказались выигрышными.

Теперь победитель может выбрать между единовременной выплатой наличными в размере $834,9 млн или получением приза в полном размере, но в виде ежемесячных платежей в течение 30 лет.

Этот джекпот стал вторым призом в этом году, превышающим миллиард долларов. В сентябре два лотерейных билета в Powerball выиграли общую сумму в $1,787 млрд — это третий по величине приз в истории лотерей США. Согласно данным Powerball, вероятность выигрыша джекпота составляет 1 к более чем 292 млн.

Рекорд был установлен в 2022 году, когда житель Калифорнии Эдвин Кастро выиграл $2,04 млрд и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Кастро заявил о своем желании получить единовременную выплату в размере $997,6 млн и за год купил несколько особняков в Лос-Анджелесе. Самый дорогой дом обошелся ему в $47 млн.

В России рекорд по сумме выигранной суммы был установлен в 2025 году — фельдшер больницы в Сахалинской области Александр Куряев выиграл 1 млрд 200 руб. Мужчина стал победителем новогоднего розыгрыша тиража «Русского лото». Он увидел по телевизору рекламу лотереи и, когда был у мамы в гостях, купил по ее совету несколько билетов.

Годом ранее житель Тюмени выиграл 1 млрд руб. в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото». После вычета налога ему досталось 850 млн руб.

В 2020-м рублевым миллиардером также стала Надежда Бартош, выиграв в лотерее «Русского лото». Женщина — первая, кто выиграла такую сумму. Билет был подарком от дочери на день рождения.