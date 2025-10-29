Москвич указал в лотерейных билетах дату рождения и выиграл 36 млн руб
Прораб из Москвы Ровшан Мусаев купил три лотерейных билета и все они оказались выигрышными. Об этом говорится в сообщении «Столото», поступившем в РБК. Житель столицы вписал туда даты своего рождения, в итоге эти цифры принесли ему победу.
Сам он рассказал, что не в первый раз использует числа своего рождения, однако раньше они ему не приносили удачу.
«Я был совсем без настроения в тот день, вышел на улицу и купил три билета», — признался мужчина. По его словам, все они оказались выигрышными: один принес 100 тыс. руб., второй — 17 тыс., а третий — более 36 млн руб. Куда потратить деньги, Мусаев еще не решил.
В августе стало известно, что жительница Москвы Екатерина за несколько месяцев выиграла два суперприза в онлайн-играх «Национальной лотереи», доверившись гороскопу. В мае 2025 года Екатерина выиграла 5 млн руб., а в августе — 10 млн руб. По словам победительницы, перед первым выигрышем она прочитала гороскоп, в котором для ее знака зодиака — Рыб — были указаны «выигрышные» дни.
