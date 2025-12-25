В Москве начался пожар в бизнес-центре «Варшавская плаза»

Пожар возник в бизнес-центре, расположенном на Варшавском шоссе. Огнем охвачен четвертый этаж, людей эвакуируют. В этом помещении шел ремонт

В бизнес-центре «Варшавская плаза» произошел пожар, сообщает МЧС Москвы в телеграм-канале.

Огнем охвачен четвертый этаж, людей эвакуируют.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит открытое горение с 4 этажа 6-этажного здания», — уточнили РБК в ведомстве. Пожар тушат 65 человек и 18 штук техники.

В помещении шел ремонт, рассказали в столичной прокуратуре.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что пожару присвоен повышенный ранг сложности. По данным агентства, площадь возгорания составляет около 40 кв. м.

Бизнес-центр расположен по адресу: Варшавское шоссе, д. 26.

РБК направил запрос в БЦ «Варшавская плаза».

В октябре пожар вспыхнул в здании бизнес-центра «Данилов плаза» на Новоданиловской набережной. Возгорание произошло на пятом этаже, его площадь составила 8 кв. м. Из здания эвакуировали 20 человек, никто не пострадал. Причиной пожара стало короткое замыкание.