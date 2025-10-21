 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Пожар произошел в бизнес-центре «Данилов плаза» на юге Москвы

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Возгорание произошло в здании бизнес-центра «Данилов плаза» на Новоданиловской набережной в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Площадь пожара составила 8 кв. м, возгорание возникло на пятом этаже. Из здания эвакуировали 20 человек, пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Причиной пожара стало короткое замыкание, сообщили в оперативных службах. Предварительно никто не пострадал.

Часть города в Пермском крае обесточена из-за пожара на подстанции
Общество

В начале октября крупный пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания составила 700 кв. м, огонь охватил трехэтажное административное здание на Волгоградском проспекте.

В результате частично обрушилась кровля на площади 200 кв. м. В тушении огня приняли участие более 70 специалистов и 24 единицы техники.

