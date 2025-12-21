Во Владивостоке произошел пожар в объекте культурного наследия региона
Во Владивостоке на улице Пограничная произошел пожар в административном здании, оттуда эвакуировали людей. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Приморскому краю в телеграм-канале.
Когда пожарные прибыли на место, уже горели электрические кабели на фасаде здания. При помощи спасательных устройств из него вывели десятерых человек.
Согласно последним данным, погибших и пострадавших нет, пожар локализован на площади около 600 кв. м. К тушению возгорания привлекли 46 спасателей и 13 единиц техники, включая две автолестницы.
По информации портала «Владивосток1», огонь вспыхнул возле вентиляционной трубы со стороны внутреннего дворика и охватил мансарду здания. Пожар произошел в объекте культурного наследия регионального значения «Доме Ван-тын-сина». Его построили в начале XX века.
