Общество
0

Во Владивостоке произошел пожар в объекте культурного наследия региона

Во Владивостоке на улице Пограничная произошел пожар в административном здании, оттуда эвакуировали людей. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Приморскому краю в телеграм-канале.

Когда пожарные прибыли на место, уже горели электрические кабели на фасаде здания. При помощи спасательных устройств из него вывели десятерых человек.

Согласно последним данным, погибших и пострадавших нет, пожар локализован на площади около 600 кв. м. К тушению возгорания привлекли 46 спасателей и 13 единиц техники, включая две автолестницы.

В жилом доме на востоке Москвы вспыхнул пожар. Видео
Общество

По информации портала «Владивосток1», огонь вспыхнул возле вентиляционной трубы со стороны внутреннего дворика и охватил мансарду здания. Пожар произошел в объекте культурного наследия регионального значения «Доме Ван-тын-сина». Его построили в начале XX века.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Анастасия Луценко
пожар Владивосток возгорание

