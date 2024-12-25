Сбежавших в Нижнем Тагиле осужденных задержали

Трое человек, приговоренных к исправительным работам, накануне сбежали из исправительного центра. Одного из них задержали в тот же день, двое смогли уехать в Екатеринбург

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Трое осужденных, сбежавших из исправительного центра в Нижнем Тагиле Свердловской области, задержаны, об этом РБК сообщили в пресс-бюро ФСИН.

Двоих поймали 24 декабря и утром 25 декабря в Екатеринбурге, третьего — днем 25 декабря в Нижнем Тагиле. Никто из них сопротивления не оказал, отметили в ведомстве.

Во ФСИН пояснили, что режим исправительного центра отличается от режима исправительной колонии: в первом отсутствует вооруженная охрана. «Осужденные из исправительного центра ежедневно свободно, без конвоя выходят из него и отправляются на работу в различные организации, где они трудоустроены, а вечером возвращаются обратно», — сказали там. С разрешения администрации они также могут покидать территорию центра для похода в магазин, медицинское учреждение или для свидания с родственниками, а «хорошо себя зарекомендовавшие» осужденные даже могут проживать с семьями вне центра.

О побеге троих человек, приговоренных к исправительным работам, стало известно накануне. Телеграм-канал Shot писал, что они сбежали из колонии ИК-12, сломав решетку на окне. Их объявили в розыск. Беглецы были осуждены за кражу и уничтожение имущества.