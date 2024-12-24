В Нижнем Тагиле трое осужденных сбежали из исправительного центра
Три человека самовольно покинули исправительный центр в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом РБК сообщила пресс-служба ГУ ФСИН России по Свердловской области.
Беглецы были осуждены к исправительным работам на предприятиях города.
«<...> Там нет вышек, оперативников, сотрудников безопасности, собак, охраны и так далее. То есть это люди работают в учреждениях, на предприятиях города Нижний Тагил, со всеми остальными людьми, которые на этих предприятиях работают», — сообщили в пресс-службе.
Собеседник РБК добавил, что в исправительный центр, из которого сбежали трое, заключенных вывозят на автобусах и что из помещений им разрешается выходить в магазин за продуктами. Правоохранительные органы начали розыск.
Пресс-секретарь Свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил РБК, что к розыску подключили все наряды территориальных отделов полиции.
«В поисковых мероприятиях принимают участие сотрудники территориального ГУ ФСИН совместно с представителями полиции Нижнего Тагила. На розыск беглецов ориентированы все наряды территориальных отделов органов внутренних дел. Сыщики уголовного розыска отрабатывают круг связей сбежавших граждан <...>», — сказал он.
По информации телеграм-канала Shot, осужденные сбежали из колонии ИК-12, сломав решетку на окне. Издание сообщило, что поисками занимаются более 20 человек, а о побеге стало известно в десятом часу вечера по местному времени. Пропали заключенные, осужденные за кражу и уничтожение имущества.
В октябре заключенные совершили подкоп в липецкой колонии ИК-2. При обходе территории колонии был найден подкоп, после чего при проверке выяснили, что сбежали шесть человек. Всех заключенных впоследствии задержали: троих в Тамбовской области и троих в Липецкой.
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