Власти оценили количество мазута в грунте пляжа Анапы

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В грунте пляжа Анапы содержится около 10–15% мазута, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым он посетил наиболее пострадавшие от загрязнения пляжи Анапы для оценки хода ликвидации последствий выброса нефтепродуктов. Больше всего пострадал «Белый пляж» в районе Джеметинского проезда, где самое большое загрязнение.

Во время осмотра пляжей губернатор Краснодарского края отметил, что основным приоритетом должно стать предотвращение дальнейшего загрязнения. Он подчеркнул, что необходимо срочно остановить выбросы, иначе усилия волонтеров будут напрасны. Губернатор сообщил, что задача ликвидации загрязнения будет выполнена, а собранные 17 тыс. т загрязненного грунта вывозят на сертифицированные предприятия.

15 декабря в Керченском проливе произошла авария с участием двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших крупные объемы мазута. «Волгонефть-212» имела на борту 4250 т, а «Волгонефть-239» — 4300 т нефтепродуктов.

Большую часть экипажей удалось эвакуировать к утру 16 декабря, один вахтенный матрос погиб.

В связи с инцидентом в четырех населенных пунктах Темрюкского района введен режим повышенной готовности, а в морском порту создан региональный штаб по ликвидации последствий.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по фактам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Предварительной причиной крушения называют неблагоприятные погодные условия.