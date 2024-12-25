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Мигрантам-строителям предложили запретить менять работодателя

С такой инициативой выступает Минстрой, но мера может распространиться и на другие сферы. Информацию о работодателе планируют отражать в патенте
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

В России собираются обязать мигрантов работать только у одного работодателя, это будет отражено в патентах для иностранцев, соответствующее предложение сделал Минстрой, сообщают «Известия» со ссылкой на разработанный ведомством документ.

Поправки намерены внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». В строительной сфере новый порядок может быть внедрен в апреле-июне будущего года, он может быть распространен и на другие сферы.

Минстрой полагает, что мера позволит устранить текучку кадров и усилить контроль за мигрантами.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

В этом году в России ужесточилась политика в области миграции. В частности, была скорректирована система тестирования иностранцев для получения патентов и разрешения на работу: из нее исключили коммерческие структуры, теперь экзамены у мигрантов принимают только 92 российских госучреждения. Иностранцы на тестировании должны продемонстрировать знания русского языка, истории России и основ законодательства страны.

В стране также были установлены единые цены на такое тестирование (раньше их рассчитывала проводившая экзамены организация). Теперь экзамен для получения гражданства составит 2950 руб.; для получения разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) — 5900 руб.; для получения разрешения на работу или патента — 3800 руб.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что мигранты для России — это «потребность» на фоне напряженной демографической ситуации, мигранты нужны для динамичного развития страны и поэтому Россия приветствует их приезд.

На разных уровнях власти высказываются критично в адрес мигрантов. Так, липецкий губернатор Игорь Артамонов говорил, что жителям «не нравятся» ни легальные, ни нелегальные мигранты, но без них не обойтись. Он отмечал, что приезжим следует работать «в тех отраслях, где нам нужно, а не где им хочется». В некоторых сферах, как считает губернатор, без мигрантов можно обойтись — например, в массаже, куда иногда привозят работать тайцев. Но в стройке мигранты очень нужны, отметил он.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
мигранты патенты работодатели Строительство Минстрой
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