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Военная операция на Украине ,  
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Путин разрешил жителям новых регионов ездить без ОСАГО до конца 2024 года

Путин разрешил жителям новых регионов ездить без полиса ОСАГО до конца 2024 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут ездить без полиса ОСАГО еще год — до 31 декабря 2024-го
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области перейдут на полисы ОСАГО не раньше 31 декабря 2024 года. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения будут внесены в федеральные конституционные законы о присоединении новых регионов.

Сейчас в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действует переходный режим, их жители могут ездить без полиса ОСАГО до 1 января 2024 года. Его оформление должно было стать обязательным с 1 января 2024 года. Теперь этот срок продлен еще на год. Закон вступает в силу с 1 января.

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В сентябре ЦБ установил территориальный коэффициент (КТ) 0,68 для всех видов транспортных средств, зарегистрированных в присоединенных регионах, — это минимальное значение из действующих сейчас.

Территориальный коэффициент — это величина, зависящая от конкретного региона и напрямую влияющая на конечную стоимость полиса ОСАГО.

В ноябре Autonews.ru сообщил, что водители из новых регионов должны до 1 января 2026 года заменить права и перерегистрировать свои автомобили. «До этой даты собственники автомобилей обязаны получить новые российские номера, регистрационные документы, а также свидетельства о регистрации без предъявления таможенных документов и уплаты госпошлины», — предупредили в ГИБДД.

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Персоны
Елена Чернышова
Владимир Путин ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область полис ОСАГО
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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