Путин разрешил жителям новых регионов ездить без ОСАГО до конца 2024 года
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области перейдут на полисы ОСАГО не раньше 31 декабря 2024 года. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ опубликован на портале правовой информации.
Изменения будут внесены в федеральные конституционные законы о присоединении новых регионов.
Сейчас в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действует переходный режим, их жители могут ездить без полиса ОСАГО до 1 января 2024 года. Его оформление должно было стать обязательным с 1 января 2024 года. Теперь этот срок продлен еще на год. Закон вступает в силу с 1 января.
В сентябре ЦБ установил территориальный коэффициент (КТ) 0,68 для всех видов транспортных средств, зарегистрированных в присоединенных регионах, — это минимальное значение из действующих сейчас.
Территориальный коэффициент — это величина, зависящая от конкретного региона и напрямую влияющая на конечную стоимость полиса ОСАГО.
В ноябре Autonews.ru сообщил, что водители из новых регионов должны до 1 января 2026 года заменить права и перерегистрировать свои автомобили. «До этой даты собственники автомобилей обязаны получить новые российские номера, регистрационные документы, а также свидетельства о регистрации без предъявления таможенных документов и уплаты госпошлины», — предупредили в ГИБДД.
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