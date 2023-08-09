Кабмин не поддержал снижение цен на ОСАГО для российских автомобилей

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Комиссия правительства России не поддержала законопроект главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова о снижении стоимости ОСАГО для отечественных автомобилей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проект заключения кабмина.

Сенатор предложил снижать стоимость страховки, если степень локализации комплектующих российских автомобилей превышает 600 баллов.

В проекте заключения отметили, что при определении страховой премии по договору ОСАГО Центробанк устанавливает ставки и тарифы в соответствии с законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». При этом полные или частичные компенсации отдельным категориям страхователей уплаченных или подлежащих уплате ими страховых премий за счет повышения страховых тарифов для других категорий страхователей недопустимы.

Изменения возможны «в случае, если указанный уровень оказывает статистически значимое влияние на потенциальный размер причиненного вреда и (или) вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства» — говорится в сообщении.

В проекте подчеркнули, что информация о наличии связи между уровнем локализации и причиняемым вредом в законопроекте отсутствует. Кроме того, определения понятий «пониженная базовая ставка», «локализация производства транспортного средства» и порядок их применения и оценки отсутствуют в российском законодательстве.

В кабмине отметили, что указанная в пояснительной записке цель законопроекта — увеличение спроса на отечественные авто — не может быть достигнута такими поправками. Изначально цель закона — «защита прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств иными лицами».

Кроме того, проект не соответствует Договору о Евразийском экономическом союзе, так как в нем не предусмотрен расчет значений базовых ставок страховых тарифов «в зависимости от уровня локализации производства транспортного средства на продукцию из других государств — членов Евразийского экономического союза».

В начале апреля Кутепов провел совещание в Совете Федерации на тему «ОСАГО: баланс интересов страховых организаций и владельцев транспортных средств». Главными вопросами, по мнению сенатора, остаяются доступность тарифов ОСАГО, безубыточность договоров для страховых компаний и баланс стоимости полиса и качества оказания услуги при ДТП. Кроме того, на совещании он также поднял вопрос рациональности временного использования восстановленных запасных частей при ремонте автомобилей по ОСАГО.

В июне Центробанк предложил повысить тарифы ОСАГО для части авто из недружественных стран.