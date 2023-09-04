ЦБ в 17 раз повысил тарифы ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

ЦБ повысил территориальный коэффициент по полисам ОСАГО с 1,7 до 30 для автомобилей из недружественных стран, за исключением легковых машин и мотоциклов физлиц. Ранее его предлагали поднять до 12,5

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Банк России повысил тарифы по ОСАГО для транспортных средств, въезжающих в Россию из недружественных стран, за исключением легковых автомобилей, а также мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов физических лиц, следует из указания регулятора от 16 августа. Коэффициент территории для остальных видов транспорта, в том числе грузовых автомобилей, вырос в 17,6 раза, с 1,7 до 30. Ранее его предлагали повысить до 12,5.

Коэффициент территории (КТ) — это величина, зависящая от конкретного региона и напрямую влияющая на конечную стоимость полиса ОСАГО.

Для автомобилей из других стран коэффициент останется прежним, независимо от категории транспортного средства — 1,7.

Этим же указанием регулятор установил территориальный коэффициент для расчета стоимости полиса ОСАГО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для всех видов транспорта он составит 0,68 — это минимальное значение из действующих сейчас.

ЦБ, объясняя решение повысить тарифы, отмечал, что оно в том числе станет ответом на отказ недружественных государств принимать российские сертификаты «Зеленой карты». Они перестали действовать в Евросоюзе и Швейцарии с 1 июня. С этого же дня в России больше не работают страховки, выданные в странах Европы.

Как отмечал Российский союз автостраховщиков, теперь для въезда в ЕС, Швейцарию и Великобританию водителям нужно получить на пунктах пропуска полис приграничного страхования. Для поездок по территории России на автомобилях, зарегистрированных в этих странах, нужно приобрести российский полис ОСАГО.