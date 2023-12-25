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Пандемия коронавируса ,  
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Заболеваемость новым вариантом COVID в США удвоилась за полмесяца

FT: заболеваемость новым вариантом JN.1 в США выросла в два раза за две недели
Сюжет
Пандемия коронавируса
Вариант JN.1 выявили более чем в 44% случаев заболевания COVID в США, рост заболеваемости им — в два раза всего за две недели. Однако в медицинском центре Огайо отметили, что речь не идет о возвращении «к тем первым дням» пандемии
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Распространение нового варианта COVID-19 JN.1 удвоилось за две недели в США в условиях снижения активности американцев в вопросе вакцинации, пишет Financial Times (FT).

Издание со ссылкой на оценки Центров по контролю и профилактике заболеваний США отмечает, что подвариант штамма «омикрон», который имеет возможность дополнительных мутаций в «шипе», в настоящее время является причиной более 44% случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране.

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Фото:Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник, 19 декабря, классифицировала JN.1 как «представляющий интерес вариант», сославшись на его быстрое распространение по всему миру, но отметила низкий риск для глобального здравоохранения.

ВОЗ зарегистрировала случаи заболевания JN.1 в 41 стране, в том числе во Франции, США, Сингапуре, Канаде, Великобритании и Швеции, и, как сообщили во всемирной организации, распространение этого вируса может возрасти в зимний период.

По словам доцента кафедры инфекционных заболеваний в Медицинском центре Векснера при Университете штата Огайо Карлоса Мальвестутто, в США внедрение обновленных вакцин против COVID-19 и соблюдение профилактических мер, таких как ношение масок, резко сократились с начала пандемии. По данным издания, крупнейшие фармацевтические компании, включая CVS и Walgreens Boots, попытались повлиять на повышение активности населения в вопросе вакцинации. При этом работники аптек стали жаловаться на давление — им предлагали бонусы за убеждение покупателей сделать прививку, пишет FT.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на которые ссылается издание, по состоянию на 22 декабря около 18% взрослого населения страны получили обновленную вакцину против COVID-19, которая защищает от тяжелых последствий и смерти от JN.1 и других штаммов.

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Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на прошлой неделе число госпитализаций с COVID-19 выросло на 10,4% по сравнению с предыдущей неделей, однако оказалось на 30% ниже в годовом исчислении. Смертность была значительно ниже по сравнению с аналогичным периодом 2022 года: за предыдущую неделю от коронавируса умерли 716 человек, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 3186. По данным ведомства, максимум еженедельной смертности (почти 26 тыс. человек) был зафиксирован в США в начале января 2021 года.

Мальвестутто отметил, что рост показателей наблюдается, но он не взрывной, и призвал «не беспокоиться о том, что мы возвращаемся к тем первым дням». В то же время он спрогнозировал рост распространения инфекции в сезон гриппа и респираторно-синцитиального вируса.

Ранее ВОЗ сообщила, что заболеваемость коронавирусом в мире выросла более чем на 50%. По данным организации, в период с 20 ноября по 17 декабря COVID-19 заболели свыше 850 тыс. человек, большинство заражений выявлено в России (279,4 тыс.). Лидерами по числу заболевших также названы Сингапур (120,9 тыс. случаев), Италия (114,8 тыс.) и Польша (39,8 тыс.).

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Теги
Юлия Овчинникова
коронавирус COVID-19 вакцинация от COVID-19 омикрон-штамм
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