 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пандемия коронавируса ,  
0 

Ученый из «Вектора» назвал сроки новой крупной пандемии коронавируса

Ученый Локтев: следующая пандемия коронавируса возможна через 30 лет
Сюжет
Пандемия коронавируса
Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images
Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

Следующая крупная пандемия коронавируса возможна через 30 лет, когда уйдет поколение с иммунитетом к этой инфекции. Об этом ТАСС сообщил заведующий отделом молекулярной вирусологии государственного научного центра «Вектор» Валерий Локтев.

«Скорее всего новые серьезные пандемии с коронавирусом возникнут тогда, когда уйдет это поколение с иммунитетом. <...> здесь есть отягчающее обстоятельство, потому что первая коронавирусная вспышка [произошла в] 2003 году, а [следующая] — 2020 год. Между ними 17 лет. Но в 2003 году не было масштабной вспышки, поэтому сейчас, я думаю, мы спокойно лет 30 проживаем», — сказал Локтев в кулуарах форума Openbio.

Ученый отметил, что сейчас коронавирусная инфекция вошла в число сезонных. По его словам, высокий рост заболеваемости COVID-19 в текущем эпидсезоне в России маловероятен, поскольку большая часть населения уже перенесла инфекцию и имеет иммунитет.

18 сентября Роспотребнадзор сообщил, что новый вариант коронавируса BA.2.86 («пирола») более заразный, чем предыдущие, из-за дополнительных мутаций. В ведомстве отметили, что в России существуют тесты для выявления штамма и препараты для эффективного лечения.

Теги
коронавирус COVID-19 Вектор иммунитет
Материалы по теме
Власти допустили локальные ограничения при росте случаев COVID и гриппа
Политика
Эксперты ВШЭ предупредили о всплеске заболеваемости ожирением после COVID
Общество
Роспотребнадзор не нашел необходимости в коронавирусных ограничениях
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 101,99 (-0,26) Инвестиции, 26 сен, 16:34 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 96,24 (+0,09) Инвестиции, 26 сен, 16:34
Ракова рассказала о четвертом комплексном медсервисе на основе нейросетей Город, 09:30
Почему три штата США продолжают «дружить» с КНР, несмотря на конфликт Pro, 09:28
Росреестр зафиксировал рекордное число сделок с эскроу в Москве Недвижимость, 09:25
Ученый из «Вектора» назвал сроки новой крупной пандемии коронавируса Общество, 09:18
Что больше всего разочаровало российских релокантов в Казахстане Pro, 09:01
Сеть магазинов мужской одежды Henderson запланировала IPO на Мосбирже Бизнес, 09:00
Байден призвал республиканцев начать работать из-за риска шатдауна Политика, 08:59
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 08:56
В парламенте Крыма заявили о планах возобновить подачу воды из Днепра Политика, 08:54
Парламент Канады осудил нацизм после инцидента с эсэсовцем Политика, 08:37
Афгани — лучшая валюта квартала. Как это возможно в рухнувшей экономике Pro, 08:35
«Подать в суд!» В России ответили на слова о допинге от фигуриста из США Спорт, 08:30
Более 450 человек погибли и пострадали из-за пожара на свадьбе в Ираке Общество, 08:22
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05