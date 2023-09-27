Ученый из «Вектора» назвал сроки новой крупной пандемии коронавируса

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Следующая крупная пандемия коронавируса возможна через 30 лет, когда уйдет поколение с иммунитетом к этой инфекции. Об этом ТАСС сообщил заведующий отделом молекулярной вирусологии государственного научного центра «Вектор» Валерий Локтев.

«Скорее всего новые серьезные пандемии с коронавирусом возникнут тогда, когда уйдет это поколение с иммунитетом. <...> здесь есть отягчающее обстоятельство, потому что первая коронавирусная вспышка [произошла в] 2003 году, а [следующая] — 2020 год. Между ними 17 лет. Но в 2003 году не было масштабной вспышки, поэтому сейчас, я думаю, мы спокойно лет 30 проживаем», — сказал Локтев в кулуарах форума Openbio.

Ученый отметил, что сейчас коронавирусная инфекция вошла в число сезонных. По его словам, высокий рост заболеваемости COVID-19 в текущем эпидсезоне в России маловероятен, поскольку большая часть населения уже перенесла инфекцию и имеет иммунитет.

18 сентября Роспотребнадзор сообщил, что новый вариант коронавируса BA.2.86 («пирола») более заразный, чем предыдущие, из-за дополнительных мутаций. В ведомстве отметили, что в России существуют тесты для выявления штамма и препараты для эффективного лечения.