 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пандемия коронавируса ,  
0 

Заболеваемость COVID в мире выросла более чем на 50%

ВОЗ: Заболеваемость COVID в мире выросла более чем на 50% за 28 дней
Сюжет
Пандемия коронавируса
Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images
Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

Число случаев заражения коронавирусом в мире в период с 20 ноября по 17 декабря выросло на 52% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Всего COVID заболели свыше 850 тыс. человек. Больше всего заразившихся выявили в России — 279,4 тыс. новых случаев. По данным ВОЗ, заболеваемость в стране выросла на 130%. В числе лидеров по числу заболевших также оказались Сингапур (120,9 тыс. случаев), Италия (114,8 тыс.) и Польша (39,8 тыс.).

Число летальных исходов достигло 3 тыс. — это на 8% меньше, чем в прошлом 28-дневном периоде. Больше всего смертей зарегистрировали в Италии (510, на 15% меньше по сравнению с предыдущими четырьмя неделями), Швеции (396, на 6% больше) и в России (376, на 50% больше).

Вирусологи оценили прогнозы тройной эпидемии вирусов в этом сезоне
Общество
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Всего с коронавирусом госпитализировали 118 тыс. человек (+23%). Свыше 1,6 тыс. отправили в отделения интенсивной терапии (+51%).

В ВОЗ отметили, что изменения количества зарегистрированных новых случаев и смертей следует интерпретировать «с осторожностью» из-за сокращения тестирования и задержек с отчетностью во многих странах.

По данным российского оперштаба по борьбе с коронавирусом, за неделю с 11 декабря по 17 декабря в стране госпитализировали 8701 человека, что на 7,9% меньше, чем на предыдущей неделе. Умер 161 человек, выздоровели 104, 7 тыс.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Заболеваемость COVID в России выросла с наступлением осени, говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Роспотребнадзор называл увеличение числа заражений коронавирусом, а также гриппом и ОРВИ ожидаемым из-за холодной погоды и увеличения контактов людей после летних отпусков. В ведомстве не исключали введения ограничительных мер на локальном уровне.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Теги
Всемирная организация здравоохранения ВОЗ коронавирус COVID-19
Материалы по теме
Глава Минздрава заявил о подъеме заболеваемости COVID-19 в России
Общество
Глава Башкирии заразился коронавирусом и ушел на дистанционку
Общество
Вирусологи объяснили, почему «Спутник V» перестал защищать от COVID
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
Украинский клуб опроверг выдачу повесток в военкомат 25 футболистам Спорт, 10:40
Зачем Индии и Пакистану ядерное оружие и как они наращивают его запасы Политика, 10:25
МИД заявил об отказе финансировать группу ОЗХО по химоружию в Сирии Политика, 10:17
Панарин прервал серию из 13 домашних матчей с очками со старта сезона НХЛ Спорт, 10:14
Заболеваемость COVID в мире выросла более чем на 50% Общество, 10:09
Warner Bros. и Paramount задумались о слиянии. Что это значит Технологии и медиа, 10:00
Идеи для инвесторов на 2024 год: что будет с российским рынком Инвестиции, 10:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Украина разорвала соглашение о свободной торговле с Белоруссией Экономика, 09:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:04
Что будет с вкладами в 2024-м: прогноз по ставкам Инвестиции, 09:00
Черноморский флот провел учения по отражению атаки дронов на Севастополь Политика, 08:56
OpenAI решила стать самым дорогим после SpaceX американским стартапом Технологии и медиа, 08:51
Кадыров сообщил о вылете новой группы добровольцев в зону боевых действий Политика, 08:27
США заявили о причастности Ирана к атакам хуситов на суда в Красном море Политика, 07:56