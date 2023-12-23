ВОЗ: Заболеваемость COVID в мире выросла более чем на 50% за 28 дней

Заболеваемость COVID в мире выросла более чем на 50%

Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

Число случаев заражения коронавирусом в мире в период с 20 ноября по 17 декабря выросло на 52% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Всего COVID заболели свыше 850 тыс. человек. Больше всего заразившихся выявили в России — 279,4 тыс. новых случаев. По данным ВОЗ, заболеваемость в стране выросла на 130%. В числе лидеров по числу заболевших также оказались Сингапур (120,9 тыс. случаев), Италия (114,8 тыс.) и Польша (39,8 тыс.).

Число летальных исходов достигло 3 тыс. — это на 8% меньше, чем в прошлом 28-дневном периоде. Больше всего смертей зарегистрировали в Италии (510, на 15% меньше по сравнению с предыдущими четырьмя неделями), Швеции (396, на 6% больше) и в России (376, на 50% больше).

Всего с коронавирусом госпитализировали 118 тыс. человек (+23%). Свыше 1,6 тыс. отправили в отделения интенсивной терапии (+51%).

В ВОЗ отметили, что изменения количества зарегистрированных новых случаев и смертей следует интерпретировать «с осторожностью» из-за сокращения тестирования и задержек с отчетностью во многих странах.

По данным российского оперштаба по борьбе с коронавирусом, за неделю с 11 декабря по 17 декабря в стране госпитализировали 8701 человека, что на 7,9% меньше, чем на предыдущей неделе. Умер 161 человек, выздоровели 104, 7 тыс.

Заболеваемость COVID в России выросла с наступлением осени, говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Роспотребнадзор называл увеличение числа заражений коронавирусом, а также гриппом и ОРВИ ожидаемым из-за холодной погоды и увеличения контактов людей после летних отпусков. В ведомстве не исключали введения ограничительных мер на локальном уровне.