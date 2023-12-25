На атомном контейнеровозе в Мурманске произошел пожар

Пожар произошел в каюте атомного контейнеровоза «Севморпуть» на причале «Атомфлота» в Мурманске. Площадь возгорания составила 30 кв. м. К 00:01 мск его ликвидировали, пострадавших нет

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

На территории причала ФГУП «Атомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом») произошел пожар — возгорание случилось в одной из кают на атомном контейнеровозе «Севморпуть», сообщило управление МЧС по Мурманской области.

Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание произошло на предварительной площади 30 кв.м.

«В настоящее время огнеборцы дошли до очага пожара, предпринимают все усилия для скорейшей ликвидации пожара, обследуют смежные помещения, угрозы распространения нет», — заверили в мурманском МЧС.

В 00:01 мск ведомство сообщило о ликвидации пожара. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Согласно информации на сайте «Атомфлота», атомный контейнеровоз «Севморпуть» — единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Оно было спущено на воду 31 декабря 1988 года. В 2014-2015 годах проводились работы по восстановлению контейнеровоза, в мае 2016 он совершил свой первый рейс после простоя.

Атомная энергетическая установка судна не ограничивает дальность плавания, а позволяет обеспечить дальность плавания до 6 тыс. миль при приеме полного запаса дизельного топлива. Судно способно самостоятельно идти в сплошных ровных ледяных полях толщиной до 1 м со скоростью около двух узлов (3,7 км/ч).

«Перед судном стоят задачи по обеспечению Северного завоза, участие в освоении шельфа и разработке Павловского месторождения свинцово-цинковых руд на Новой Земле, а также операции по завозу снабжения в Арктике», — говорится на сайте предприятия.