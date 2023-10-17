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Грузовое судно село на мель в Баренцевом море под Мурманском

Грузовое судно «Александр Гусев» село на мель в Баренцевом море под Мурманском
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Баренцевом море под Мурманском село на мель грузовое судно «Александр Гусев», сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Сухогруз из-за метеоусловий сел на мель в районе Корелинской губы Кольского района Мурманской области. На борту находятся восемь членов экипажа. Спасатели отправили на место вертолет региональной поисково-спасательной базы.

«Экипаж к тому моменту уже сошел с корабля на скалы, это практически в береговой черте, судно выбросило на берег. Экипаж забрали, в 10.30 самолет вернулся в Мурманск, состояние членов экипажа удовлетворительное. Дальнейшую судьбу судна определит судовладелец вместе с компетентными органами», — сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота.

Утром 15 октября сухогруз «Волго-Балт-232», который следовал в иранский порт Каспиан из Астрахани, сел на мель на 146-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала. Судно везло 2947 т кукурузы. Вечером того же дня сухогруз снялся с мели при помощи буксира и последовал в порт назначения.

Теги
судно грузовое судно Мурманск Баренцево море новости
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