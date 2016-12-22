ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,85 65,31 EUR Нал. 78,44 76,85 USD Бирж. 65,80 -0,09 EUR Бирж. 77,26 -0,30 USD ЦБ. 65,76 -0,07 EUR ЦБ. 77,38 +0,00 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6470,30 +74,00 IMOEX 2427,29 -0,69% RTSI 1160,78 -0,71% Brent 81,55 -0,37% DJIA 26392,47 -0,38% Nasdaq 7991,69 -0,20%
Правительство детализировало майский указ Путина
Лента новостей
Правительство детализировало майский указ Путина 01:22, Экономика Инвестиции в коммерческую недвижимость обновят 13-летний минимум 01:10, Бизнес СМИ узнали о планах Shell купить 50% в проекте «Газпром нефти» в ЯНАО 00:57, Бизнес Суд в Польше обязал премьера страны опровергнуть свои заявления 00:28, Политика Захарова назвала «новым вбросом» данные о «настоящем» имени Боширова 00:18, Политика Паспорт и другие вещи Цоя продали на аукционе 26 сен, 23:46, Общество Коков вместо Кокова: зачем Кремлю новая волна отставок в регионах 26 сен, 23:43, Политика Порошенко в ООН обвинил Россию в желании оккупировать Азовское море 26 сен, 23:41, Политика Порошенко передал генсеку ООН ноту о разрыве договора о дружбе с Россией 26 сен, 23:06, Политика Четвертый для Кожемяко: как борьбу за Приморье поручили кризис-менеджеру 26 сен, 22:56, Политика В ООН заявили об убытках в $320 млрд из-за стихийных бедствий в 2017 году 26 сен, 22:44, Общество Facebook представил свой новый шлем виртуальной реальности за $399 26 сен, 22:03, Технологии и медиа Сборная России проиграла бразильцам в волейбольном «Финале шести» 26 сен, 22:00, Спорт Украина пригрозила в ближайшее время выслать венгерского консула 26 сен, 21:53, Политика Следователи провели обыски в доме брата экс-главы Дагестана Абдулатипова 26 сен, 21:45, Политика Верзилов назвал возможные причины его отравления 26 сен, 21:37, Политика Лавров назвал детским садом позицию Великобритании по «делу Скрипалей» 26 сен, 21:22, Политика «Спартак» забил первый гол с игры после ухода Промеса 26 сен, 21:18, Спорт Орешкин поручил проверить причину задержки самолета с туристами в Тунисе 26 сен, 21:15, Общество Путин назвал нормальной ситуацию с выборами в Приморье 26 сен, 21:07, Политика ФРС США в третий раз за год подняла ключевую ставку 26 сен, 21:01, Финансы Новая ротация: каких губернаторов заменил Владимир Путин 26 сен, 20:51, Политика Россияне стали меньше тратить и брать кредиты 26 сен, 20:49, Общество Bellingcat узнало в Руслане Боширове полковника военной разведки Чепигу 26 сен, 20:36, Политика Трамп поддержал идею двух государств для Израиля и Палестины 26 сен, 20:36, Политика Куратор театров ушел из Минкультуры из-за «наперсточников» 26 сен, 20:20, Технологии и медиа Россия подала в ВТО жалобу по поводу спора с ЕС по энергопакету 26 сен, 20:11, Экономика Александр Кокорин забил первый гол за «Зенит» после травмы 26 сен, 20:10, Спорт
Правительство детализировало майский указ Путина
Экономика, 01:22
0
Правительство детализировало майский указ Путина
Правительство по поручению Владимира Путина подготовило основные направления своей работы до 2024 года. В документе кабмин детализировал цели, которые президент поставил в майском указе
Дмитрий Медведев (в центре) с вице-премьерами (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Кабмин в четверг рассмотрит «Основные направления деятельности правительства до 2024 года» — программный документ шестилетки, разработать который поручил президент Владимир Путин. В материалах к ОНДП, которые имеются в распоряжении РБК, правительство представило более подробные KPI по следам майского указа, который Путин утвердил после того, как вновь вступил в должность президента.

Всего в материалах к ОНДП содержатся целевые показатели по 15 направлениям, но пока это не все имеющиеся KPI, следует из документа. Часть этих направлений совпадает с нацпроектами (например, «демография», «наука», «малое и среднее предпринимательство», «производительность труда»), а часть — носят более углубленный характер (в частности, «общеобразовательная школа», «жилищная политика и рынок жилья», «Дальний Восток»).

Новый указ

Новый майский указ Путина включает 12 приоритетных проектов, которые правительство должно разработать или скорректировать до 1 октября (к этой же дате должны быть утверждены ОНДП). Это демография, здравоохранение, образование, жилье, экология, безопасные и качественные дороги, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, а также экспорт. Расходы на реализацию этого плана, по предварительной оценке властей, составят 8 трлн руб. в следующие шесть лет. Частично их обеспечит создание нового инфраструктурного фонда, который за счет наращивания внутреннего долга должен достичь 3% ВВП за шесть лет. Другая мера — повышение НДС с 18 до 20%, которое даст бюджету дополнительные 600 млрд руб. в год.

Снижение смертности и доступ к медуслугам

В майском указе Путин поставил задачу к 2024 году добиться повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (а к 2030 году — до 80 лет), а также обеспечить устойчивый рост численности населения. Пока же оно сокращается, следует из данных Росстата за январь—июль 2018 года.

Правительство намерено снизить уровень смертности к 2024 году
до уровня не выше 10,9 на 1 тыс. населения (в январе-июле 2018 года показатель находится на уровне 12,9), а также добиться сокращения смертности в трудоспособном возрасте — до 350 случаев на 100 тыс. населения, обеспечить 100%-ную доступность детских садов для детей до трех лет и создать 1,9 тыс. новых групп по уходу за детьми до трех лет. Такие цели ставятся по демографическому направлению.

В направлении по организации системы здравоохранения и медстрахованию планируется снизить смертность от новообразований и болезней системы кровообращения, младенческую смертность. Правительство к 2024 году также намерено добиться 95% укомплектованности врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медпомощь в амбулаторных условиях, а также повысить доступ к медуслугам через портал госуслуг для 50 млн человек.

ЗОЖ и обучение учителей

Доля граждан, систематически занимающихся спортом, к 2024 году должна составить 55% (рост на 18% к уровню 2017 года), а граждан старшего возраста — не менее 25% (в настоящее время — 5,2%). Эти KPI содержатся в направлении по здоровому образу жизни.

Путин поручил до конца своего президентского срока добиться вхождения России в десятку лучших стран мира по качеству общего образования. К 2024 году число число детей, обучающихся в школах, где внедрены цифровые технологии, должно достичь 500 тыс., а доля учеников, демонстрирующих высокий уровень владения цифровыми навыками, вырасти на 40%, следует из образовательного направления документа правительства.

По направлению общеобразовательной школы, которые выделяется отдельно, чиновники намерены добиться вхождения России в топ-10 стран по уровню читательской, математической и естественно-научной грамотности по результатам исследования PISA, внедрить национальную систему повышения квалификации учителей, которая охватит более 50% преподавателей в школах, и т.д. Кроме того, согласно документу, доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, должна к 2024 году составить не менее 80%.

В рамках направления «Производительность труда» правительство намерено достичь целей, поставленных в майском указе, а именно добиться роста показателя «на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики» не ниже 5% в год. Однако пока в открытом доступе данных по этому показателю нет, ведется разработка методологии, писал РБК. Кроме того, не менее 10 тыс. средних и крупных предприятий должно к 2024 году быть охвачено специальными мерами стимулирования повышения производительности труда (доступ к господдержке, льготные займы по линии Фонда развития промышленности, субсидированные кредиты, налоговые преференции).

Еще одно масштабное направление — «технологическое развитие и цифровая экономика». К 2024 году правительство планирует нарастить объем прямых и венчурных инвестиций в высокотехнологичные компании до $3,5 млрд ежегодно; создать 14 центров компетенций в рамках программы «Национальная технологическая инициатива»; увеличить долю компаний, реализующих технологические инновации, до 50% от общего числа организаций. Среди других «цифровых» KPI — рост числа заявок на международные патенты от россиян до 4 тыс.; создание 35 центров трансфера технологий, где будут заниматься коммерциализацией разработок ученых; рост доли инновационной продукции в объеме производства несырьевых предприятий вдвое. Правительство также планирует переобучить более 1 млн человек по компетенциям цифровой экономики и обеспечить всем социально значимым объектам инфраструктуры возможность подключиться к интернету. Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников должны вырасти не менее чем в три раза к уровню 2017 года (по доле в ВВП), говорится в ОНДП.

Правительство в ОНДП также выделяет такие направления как «наука» (цели здесь — новые лаборатории и научные центры) и «образование и квалификации» (эта часть касается профподготовки работников).

Малый бизнес и торговля с Африкой

Направление малого и среднего предпринимательства и деловой среды включает в себя такие цели как «кратное увеличение объема финансовой поддержки» субъектов МСП — до не менее чем 10 трлн руб. за пять лет. Правительство в это направление также вписало цель по увеличению численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек; рост доли МСП среди несырьевых экспортеров до 10% (эти KPI содержались в майском указе), а также сокращение площади казенных земельных участков, не вовлеченных в хозяйственный оборот, на 50% (относительно 2012 года).

В направление «промышленность и несырьевой экспорт» войдут цели по росту экспорта несырьевых неэнергетических товаров и услуг; продукции машиностроения; обрабатывающей и сельскохозяйственной промышленности; продукции гражданского авиастроения и железнодорожной техники и т.д. По большинству из них прописаны и показатели ежегодного прироста, и ожидаемый объем экспорта в долларовом выражении.

Отдельно правительство выделяет такие цели как доля затрат на развитие цифровой экономики в ВВП (должна вырасти втрое), рост объемов торговли России с Китаем (до $200 млрд), а также с Индией, странами Ближнего Востока и Северной Африки, государствами Латинской Америки и африканскими странами южнее Сахары. Еще одной целью правительства станет увеличение китайских инвестиций в российскую экономику (до $15 млрд).

Дороги, свалки и культурные центры

Направление по транспорту и дорожному хозяйству предусматривает рост объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом вчетверо; доведение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50%; модернизацию дорожной сети в 38 городских агломерациях и городах с населением свыше 200 тыс. человек. Направление работы правительства по жилищной политике и городской среде касается увеличения объема жилищного строительства до 120 млн кв. м в год и повышение индекса качества городской среды (как и говорилось в указе Путина). Новыми целями в этой части станут разработка 20 комплексных программ развития крупных городов с населением свыше 1 млн человек, а также доведение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30% (как считается этот показатель, пока не понятно). В дальневосточном направлении правительство пока указывает лишь один KPI — он связан с ростом бюджетных ассигнований на опережающее развитие Дальнего Востока.

Еще одно направление — «Экологическая безопасность. Обращение с отходами. Охрана природы». Здесь правительство ставит своей целью снижение на 20% выбросов «в городах с наиболее сложной экологической ситуацией, включая Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу». Кроме того, власти планируют ликвидировать все выявленные несанкционированные свалки в границах городов и создать не менее 24 особо охраняемых природных территорий для сохранения биологического разнообразия (площадью не менее 5 га).

Наконец, направление по культуре и социальной активности включает, в частности, строительство 39 центров культурного развития, 500 сельских досугово-культурных объектов, 660 модельных библиотек и 1200 оборудованных кинозалов в городах с населением выше 500 тыс. человек. «Культурная» часть ОНДП имеет и цель по занятости — доля трудоспособного населения, занятого в «социально ориентированных некоммерческих организациях и организациях социального предпринимательства», должна достичь 3%.

Авторы: Антон Фейнберг, Юлия Старостина.
Теги: правительство России , Владимир Путин
Главное
Порошенко в ООН обвинил Россию в желании оккупировать Азовское море Политика
Главное
Порошенко в ООН обвинил Россию в желании оккупировать Азовское море Политика
ФРС США в третий раз за год подняла ключевую ставку Финансы
Bellingcat узнало в Руслане Боширове полковника военной разведки Чепигу Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter