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Глава Рособрнадзора допустил отмену школьных экзаменов

Обсуждение отмены школьных экзаменов возможно, однако отказ от оценок может повлечь за собой трудности в выявлении проблем у учеников. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями, передает «Интерфакс».

Таким образом Кравцов отреагировал на вопрос о словах главы Сбербанка Германа Грефа, который осенью этого года высказался против системы оценивания знаний и сообщил, что хотел бы «убить» школьные экзамены.

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Греф сообщил о желании «убить школьные экзамены»

Кравцов напомнил, что в зарубежных школах уже проводили эксперименты по отмене экзаменов, однако в большинстве случаев они приводили к понижению качества образования. Глава ведомства сообщил, что ухудшений не было только в случаях, когда у педагога была возможность как-нибудь иначе оценивать прогресс учащихся, и отметил, что оценка является формой обратной связи.

По словам Крацова, экзамены схожи с осмотром у врача, во время которого пациенту измеряют температуру и давление, чтобы выявить проблему.

«То же самое — экзамен: это тоже определенное измерение», — заявил он, призвав обсуждать возможные перспективы.

«Главное, чтобы это не ухудшало ситуацию», — отметил глава Рособрнадзора.

Ранее Кравцов сообщил о ведущейся в ведомстве работе над тем, чтобы сделать возможной сдачу ЕГЭ онлайн. Глава Рособрнадзора отметил, что перевод экзамена в онлайн-формат станет возможен только при стопроцентной уверенности в том, что при сдаче экзамена не будет никаких сбоев.

Теги: Рособрнадзор, школа, экзамены
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