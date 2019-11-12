Глава Рособрнадзора допустил отмену школьных экзаменов

Обсуждение отмены школьных экзаменов возможно, однако отказ от оценок может повлечь за собой трудности в выявлении проблем у учеников. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями, передает «Интерфакс».

Таким образом Кравцов отреагировал на вопрос о словах главы Сбербанка Германа Грефа, который осенью этого года высказался против системы оценивания знаний и сообщил, что хотел бы «убить» школьные экзамены.

Кравцов напомнил, что в зарубежных школах уже проводили эксперименты по отмене экзаменов, однако в большинстве случаев они приводили к понижению качества образования. Глава ведомства сообщил, что ухудшений не было только в случаях, когда у педагога была возможность как-нибудь иначе оценивать прогресс учащихся, и отметил, что оценка является формой обратной связи.

По словам Крацова, экзамены схожи с осмотром у врача, во время которого пациенту измеряют температуру и давление, чтобы выявить проблему.