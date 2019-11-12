Глава Рособрнадзора заявил о проработке вопроса сдачи ЕГЭ онлайн

Рособрнадзор ведет работу над тем, чтобы в будущем ЕГЭ можно было сдавать онлайн. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на всероссийской встрече с родителями, сообщает ТАСС.

«Мы прорабатываем вопрос сдачи онлайн единого государственного экзамена. Это очень непростой вопрос», — сказал Кравцов.

По его словам, перевод ЕГЭ в онлайн-формат требует технической и технологической подготовки школ в российских регионах и будет возможен только тогда, когда появится стопроцентная уверенность в том, что не будет никаких сбоев при сдаче экзамена.

Кравцов также сообщил, что «первый шаг» в этом направлении будет сделан уже в следующем году, когда введут компьютерный экзамен по информатике.

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