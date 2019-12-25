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Памфилова пригрозила избиркому Петербурга роспуском
Глава ЦИК Элла Памфилова де-факто поставила петербургском избиркому ультиматум — либо комиссия до 1 марта отчитается о принятых мерах, либо может быть распущена
Элла Памфилова (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) на своем заседании 25 декабря (трансляция заседания велась на сайте ЦИК) признала неудовлетворительными меры, принятые избиркомом Санкт-Петербурга для оздоровления ситуации в избирательной системе города. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, предыдущие поручения горизбирком Петербурга выполнил «формально, на низком уровне, не позволяющем в полной мере учесть и устранить имевшие место нарушения».

В соответствии с поручением ЦИК избиркому Северной столицы поручено до 1 марта 2020 года еще раз проанализировать работу участковых комиссий и отчитаться о принятых мерах. Если этого не произойдет, городская комиссия может быть расформирована, предупредила Памфилова.

«Исключительная мера, по-моему, никогда никто ею не пользовался на этом уровне. То есть мы можем создать такой прецедент. Не хотелось бы, но мы такую возможность сейчас формируем, пусть висит как дамоклов меч», — заявила Памфилова, ранее называвшая кампанию по муниципальным выборам в Санкт-Петербурге «беспрецедентной» по «цинизму и нарушениям».

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Глава ЦИК усомнилась в том, что нынешний состав петербургского избиркома окажется в состоянии «возглавить процесс по кардинальному оздоровлению всей избирательной системы», однако сочла необходимым дать ныне входящим в него людям шанс.

В то же время замглавы ЦИК Николай Булаев отметил, что избирательная система Санкт-Петербурга нуждается в капитальном переустройстве и необходимо сделать так, чтобы войти в нее могли только те, к кому нет претензий со стороны всех участников избирательного процесса.

«Нам бы очень хотелось, чтобы мы имели в Санкт-Петербурге образцовую избирательную систему», — сказал Булаев.

Памфилова особое внимание обратила на необходимость обеспечить неотвратимость наказания для виновных в нарушениях избирательного законодательства.

«Одна из важнейших проблем — выявление и наказание организаторов злоупотреблений, которые принуждают членов участковых комиссий к нарушениям на выборах. Эти люди часто избегают наказания», — отметила глава ЦИК.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года выборы прошли в 85 регионах страны. В Санкт-Петербурге в этот день проходили выборы губернатора и муниципальные выборы. В конце сентября в интервью «Российской газете» Памфилова назвала происходившее на выборах в Санкт-Петербурге муниципально-электоральным бандитизмом. По ее словам, в городе фиксировались многочисленные попытки не допустить отдельных кандидатов к выборам.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Элла Памфилова, Центризбирком
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