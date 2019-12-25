Памфилова пригрозила избиркому Петербурга роспуском

Глава ЦИК Элла Памфилова де-факто поставила петербургском избиркому ультиматум — либо комиссия до 1 марта отчитается о принятых мерах, либо может быть распущена

Элла Памфилова (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) на своем заседании 25 декабря (трансляция заседания велась на сайте ЦИК) признала неудовлетворительными меры, принятые избиркомом Санкт-Петербурга для оздоровления ситуации в избирательной системе города. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, предыдущие поручения горизбирком Петербурга выполнил «формально, на низком уровне, не позволяющем в полной мере учесть и устранить имевшие место нарушения».

В соответствии с поручением ЦИК избиркому Северной столицы поручено до 1 марта 2020 года еще раз проанализировать работу участковых комиссий и отчитаться о принятых мерах. Если этого не произойдет, городская комиссия может быть расформирована, предупредила Памфилова.

«Исключительная мера, по-моему, никогда никто ею не пользовался на этом уровне. То есть мы можем создать такой прецедент. Не хотелось бы, но мы такую возможность сейчас формируем, пусть висит как дамоклов меч», — заявила Памфилова, ранее называвшая кампанию по муниципальным выборам в Санкт-Петербурге «беспрецедентной» по «цинизму и нарушениям».

Глава ЦИК усомнилась в том, что нынешний состав петербургского избиркома окажется в состоянии «возглавить процесс по кардинальному оздоровлению всей избирательной системы», однако сочла необходимым дать ныне входящим в него людям шанс.