Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах

В разговоре с Владимиром Путиным глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в этом году выборы в Санкт-Петербурге были «беспрецедентными» по масштабу и циничности нарушений

Хотя избирательная кампания 2019 года в целом прошла успешно, было зафиксировано две горячие точки, где фиксировались нарушения, наиболее острой ситуация была в Санкт-Петербурге. Об этом Элла Памфилова доложила президенту.

Памфилова сочла, что в целом избирательная кампания прошла «довольно хорошо». Она оценила явку в большинстве регионов как «довольно высокую» и заявила, что «практически все [кандидаты] были зарегистрированы», а процент отказов составил ниже 6,5%.

При этом были попытки «наших недоброжелателей — и внешних, и внутренних — утопить эти выборы в волне дезинформации, клеветы, разного рода провокаций», сказала Памфилова Путину. Наиболее проблемными выборы стали в Москве и Санкт-Петербурге, указала она. Эти два города она назвала «горячими точками». Выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).

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