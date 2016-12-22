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Власти решили поднять цены на парковку в центре Москвы
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Власти решили поднять цены на парковку в центре Москвы
Общество, 16:23
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Власти решили поднять цены на парковку в центре Москвы
На наиболее загруженных улицах в центре Москвы стоимость парковки повысится до 380 руб. в час. Между Садовым и Бульварным кольцами стоянка также подорожает
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Парковка на наиболее загруженных улицах столицы подорожает почти вдвое, с 200 руб. до 380 руб. в час, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Такой тариф будет установлен на улицах возле Москвы-Сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также на Петровке и Неглинной, в Романовом переулке и др. На этих улицах парковка будет платной и в воскресенье.

«Лишь на 1,9% улиц города будет установлен максимальный тариф — 380 руб. <...> Для местных жителей (резидентов) ничего не меняется», — сказали ТАСС в дептрансе. В мэрии пообещали создать для местных жителей 76 дополнительных парковочных мест на улицах Садовническая, Чаянова, Сергия Радонежского, в Богословском, Приютинском переулках.

«Мы вынуждены подойти более детально к регулированию тарифов и правил и изменить работу городского парковочного пространства, опираясь на экспертные исследования и просьбы жителей», — объяснили в дептрансе. В пресс-службе отметили, что почти четверть от уровня загруженности создают водители, которые паркуются в течение отведенных 15 бесплатных минут. «Это создает дополнительный трафик, страдают другие водители, которые не могут найти парковку», — посетовали в департаменте. Поэтому время бесплатной парковки сократится до 5 минут.

Это не все изменения в стоимости парковки. На улицах между Садовым и Бульварным кольцами стоимость парковки повысится с 60 до 80 руб. в час. На наиболее загруженных улицах Садового кольца стоимость будет рассчитываться по дифференцированному тарифу — 50 руб. за первые 30 минут, а затем 150 руб. в час. «На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 руб. в час», — отметил представитель пресс-службы. Тариф изменится только днем — с 8:00 до 21:00, ночной тариф останется прежним.

Всего смена парковочных тарифов затронет 5% улиц Москвы, рассказали в мэрии. Между Садовым и Третьим транспортным кольцами стоимость парковки в 40 и 60 руб. в час сохранится.

Столичные власти решили повысить стоимость парковки впервые с 2 декабря 2016 года, когда были установлены действующие ныне тарифы.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: парковка , Департамент транспорта Москвы
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