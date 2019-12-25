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СМИ узнали о подорожании всех моделей Lada с нового года
Больше всего подорожает седан Vesta — на 23 тыс. руб. В среднем все автомобили Lada прибавят в цене больше 10 тыс. руб., утверждают «Ведомости»
Фото: Яков Князев / ТАСС

Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ с 1 января 2020 года увеличит рекомендованные розничные цены в среднем на 2,3% на весь модельный ряд. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех дилерских компаний.

В частности, стоимость седана семейства Granta, которое является самым продаваемым в стране, будет повышена на 2,5% (11 тыс. руб.) — до 455,9 тыс. руб. Больше всего, на 3,8% (23 тыс. руб.), подорожает седан Vesta — до 629,9 тыс. руб.

До 619,9 тыс. руб. увеличится цена на высокий хетчбэк Xray. Сейчас его стоимость составляет на 5 тыс. руб. меньше, то есть его цена повысится на 0,8%. В свою очередь, стоимость трехдверного внедорожника Lada 4x4 поднимется на 2,9% (15 тыс. руб.) — до 538 тыс. руб.

«Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada — седан Vesta Sport — подорожает в базовой версии на 1,5% — до 1 042 900 руб. (плюс 15 тыс. руб.)», — утверждает газета.

Дилеры предупредили о падении продаж машин в России в 2020 году
Экономика

Один из дилеров Lada заявил изданию, что пока сложно сказать, как планируемое повышение цен на автомобили отразиться на их продажах. Другой выразил уверенность в том, что подорожание не отразится серьезно на продажах. Третий дилер сказал, что рыночную долю Lada из-за этого не потеряет, так как цены поднимают и другие автопроизводители. Представитель АвтоВАЗа отказался от комментариев.

В конце ноября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении утилизационного сбора на машины с января 2020 года. Опрошенные РБК эксперты заявили, что это приведет к росту стоимости автомобилей. В дилерских центрах сказали, что машины массового сегмента могут с нового года подорожать примерно на 60 тыс. руб. Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев заявил РБК, что повышение утильсбора может привести к подорожанию стоимости машин на 60–100 тыс. руб.

Автор: Михаил Юшков
Теги: АвтоВАЗ, подорожание, автомобили, Lada
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