СМИ узнали о подорожании всех моделей Lada с нового года

Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ с 1 января 2020 года увеличит рекомендованные розничные цены в среднем на 2,3% на весь модельный ряд. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех дилерских компаний.
В частности, стоимость седана семейства Granta, которое является самым продаваемым в стране, будет повышена на 2,5% (11 тыс. руб.) — до 455,9 тыс. руб. Больше всего, на 3,8% (23 тыс. руб.), подорожает седан Vesta — до 629,9 тыс. руб.
До 619,9 тыс. руб. увеличится цена на высокий хетчбэк Xray. Сейчас его стоимость составляет на 5 тыс. руб. меньше, то есть его цена повысится на 0,8%. В свою очередь, стоимость трехдверного внедорожника Lada 4x4 поднимется на 2,9% (15 тыс. руб.) — до 538 тыс. руб.
«Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada — седан Vesta Sport — подорожает в базовой версии на 1,5% — до 1 042 900 руб. (плюс 15 тыс. руб.)», — утверждает газета.