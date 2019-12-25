«Коммерсантъ» узнал об участии пилота разбившегося Су-57 в другой аварии

Разбившимся в Хабаровском крае Су-57 управлял летчик-испытатель Алексей Горшков. В 2012 году, по данным газеты, он был пилотом разбившегося экспортного Су-30

Истребитель Су-57 (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Разбившимся в Хабаровском крае при испытаниях самолетом Су-57 управлял летчик-испытатель Алексей Горшков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Для него это не первая авария.

Накануне стало известно, что вероятной причиной аварии мог быть отказ системы управления истребителя. По версии ТАСС, речь идет об отказе управления хвостовым оперением. По данным «Коммерсанта», когда самолет перестал управляться, Горшков попытался его выровнять, однако сделать это ему не удалось. Пилоту пришлось катапультироваться из падающего самолета. При приземлении он не пострадал.

Для Горшкова это второй случай, когда ему приходится катапультироваться из аварийного самолета. Летчик-испытатель Алексей Горшков не один год принимает участие в испытаниях новых самолетов. В 2012 году он был в составе испытателей истребителя Су-30, который планировалось передать ВВС Вьетнама. Самолет также совершал полет в районе Комсомольска-на Амуре, где находится авиационный завод. 28 февраля 2012 года при испытательном полете в двигателе возник пожар и летчикам приказали катапультироваться. Самолет упал в тайгу в 140 км от города. Капитан Горшков тогда не пострадал, но второй пилот подполковник Валерий Кириллин получил травму грудной клетки при приземлении. Причиной аварии стало то, что при выполнении разгона у самолета отвалилась фара подсветки и попала в воздухозаборник.

Истребитель Су-57 разбился 24 декабря. Это была первая серийная машина, которую планировалось передать военным 27 декабря.