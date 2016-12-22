Красную площадь снова закроют на Новый год

В мэрии пояснили, что на главной площади Москвы в праздничную ночь будут снимать телепрограмму «Голубой огонек»

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

На Красной площади в Москве в новогоднюю ночь будет проходить съемка «Голубого огонька» «Первого канала». В связи с этим желающие не смогут туда попасть, заявил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, передает «Интерфакс».

«Традиционно «Первый канал» занимает Красную площадь для своего «Голубого огонька». Город никаких мероприятий проводить там не планирует», — сказал чиновник.

Из-за съемок «Голубого огонька» вход на площадь ограничивали и в предыдущие годы, в частности в новогоднюю ночь 2015–2016 и 2016–2017 годов.

По подсчетам РБК, московские власти потратят на грядущих праздниках около 1,39 млрд руб., из них около 850 млн руб. пойдет на то, чтобы украсить город гирляндами и световыми фигурами.

В Парке Горького планируется поставить пять искусственных елок, каждая из которых обойдется в 1,6 млн руб. Там же дадут новогодний салют, на него потратят 650 тыс. руб., на салют в Саду им. Баумана — 300 тыс. руб.

С 30 декабря до утра 3 января в Москве будут перекрыты улицы Тверская, Моховая и Охотный Ряд. На них пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество».

Метро с 31 декабря на 1 января будет работать всю ночь, сообщили 29 ноября в столичной мэрии.

Температура воздуха в новогоднюю ночь в столице составит с вероятностью 75% минус три — минус один градус, рассказал ранее РБК директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, может выпасть «небольшой снежок», возможно, мокрый.