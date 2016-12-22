Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь температура в Москве будет минус 1–3 градуса, сообщил РБК директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«С вероятность 75% в новогоднюю ночь температура будет минус один — минус три градуса, с вероятностью 25% — около нулевых отметок. Будут небольшие осадки, при отрицательных температурах это будет небольшой снежок, при нулевых температурах — мокрый снежок», — пояснил он.
По его словам, на текущей неделе температура на всей территории страны «будет очень высокая».
«Предновогодний период будет удивительным. В центре Европейской части России до 30 декабря включительно температура будет выше нормы на восемь-десять градусов. Начиная с завтрашнего дня температурный фон [в Москве] будет около нулевых отметок, в послеполуденные часы — плюс три-четыре градуса. Даже до плюс пяти градусов по области», — рассказал Вильфанд.
Ранее власти Москвы рассказали о самом «загруженном» дне на дорогах столицы. Согласно прогнозу Центра организации дорожного движения (ЦОДД), максимума число машин на дорогах столицы достигнет 26 декабря.