Суд дал экс-полицейскому условный срок по делу о продаже данных Ura.ru

Суд на Урале дал экс-полицейскому 4 года условно за взятки от журналиста Ura.ru

Суд приговорил к четырем годам условно экс-полицейского Карпова. По версии следствия, он за взятки передавал своему племяннику — журналисту Ura.ru — полицейские сводки. В редакции считают, что мужчина оговорил родственника

Андрей Карпов (Фото: Размик Закарян / URA.RU / ТАСС)

Суд в Екатеринбурге приговорил к четырем годам условно бывшего начальника отдела уголовного розыска отделения полиции № 10 Андрея Карпова, сообщается в телеграм-канале судов Свердловской области. Его признали виновным в получении взятки от его племянника — журналиста Ura.ru Дениса Аллаярова — в обмен на информацию из полицейских сводок.

Карпов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и полностью признал вину, говорится в публикации.

«Суд <...> назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года, с лишением права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах <...> на срок три года», — говорится в вердикте судьи.

Также инстанция лишила Карпова специального звания старший лейтенант полиции. Кроме того, суд конфисковал в доход государства сумму взятки в размере 120 тыс. руб.

Гособвинение запрашивало для него три года колонии общего режима, штраф в размере 600 тыс. руб. и лишение специального звания. Прокурор подчеркивал, что отягчающих обстоятельств по делу нет.

Карпов находился под домашним арестом с начала июня. В том же месяце силовики пришли обыскивать редакцию Ura.ru «с кувалдой и ломом», они изъяли технику и документы. Журналисты писали, что против главного редактора Дианы Козловой силовики применили силу.

Позже стало известно о задержании троих сотрудников агентства, в том числе главреда областной редакции Дениса Аллаярова. Всех отпустили после допроса в тот же день, но позже суд арестовал Аллаярова. Руководство издания считает, что их сотрудника оговорил родной дядя, чтобы облегчить «свою участь» по другому обвинению.

Адвокат одного из задержанных журналистов Георгий Краснов сообщил РБК, что силовики расследуют уголовное дело о превышении должностных полномочий, которое было возбуждено в отношении «неустановленных полицейских» в апреле этого года. Инициатором следственных действий, писала «Фонтанка», мог выступить замначальника свердловского главка МВД Рашид Даулетов. Поводом для этого послужило обнаружение масштабной утечки информации от сотрудников полиции.

Союз журналистов России (СЖР) назвал силовые мероприятия, организованные в редакции Ura.ru, недопустимыми. Там выразили поддержку журналистам информагентства и пообещали оказать всю необходимую помощь. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева сочла действия силовиков «попыткой уничтожить журналистику в отдельном регионе».

Информагентство Ura.ru начало работу в январе 2006 года. Основной офис находится в Екатеринбурге, также есть редакции в Москве, Челябинске, Кургане, Тюмени, Перми, Ханты-Мансийске, Ноябрьске. По данным «Медиалогии», Ura.ru является самым цитируемым СМИ в Свердловской области в третьем квартале 2025 года.