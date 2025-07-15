В Ura.ru заявили о применении силы к главе IT-отдела при обыске
В Екатеринбурге у руководителя IT-отдела информационного агентства Ura.ru Дениса Мостокалова прошли обыски. К мужчине применили физическую силу, рассказала РБК главный редактор издания Диана Козлова.
«7 июля у Дениса дома действительно были следственные действия, к нему применили физическую силу, хотя он не сопротивлялся. У него зафиксированы побои. Большего сказать пока что не могу», — сообщила главред.
Мостокалов проходит свидетелем по уголовному делу о даче взятки против редактора Дениса Аллаярова, арестованного до 4 августа.
5 июня в редакции Ura.ru прошли обыски. Были задержаны Аллаяров и журналист издания Сергей Бодров. В редакции издания изъяли технику и документы. Обыски также прошли дома у нескольких сотрудников. После допросов Бодрова и Аллаярова отпустили. Спустя несколько часов последнего задержали вторично.
6 июня в редакцию издания вновь пришли силовики. Козлову тогда доставили на допрос в Следственный комитет — она тоже проходит по делу как свидетель.
В конце того же месяца суд в Екатеринбурге принял решение оставить под арестом Аллаярова до 4 августа.
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