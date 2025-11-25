Павел Дуров объяснил, как реже болеть
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился советами, как болеть пореже.
«Спите 8+ часов, ешьте настоящую пищу, занимайтесь спортом, не нервничайте, никогда не пейте, никогда не курите, никогда не принимайте таблетки», — написал Дуров в соцсети X, отвечая пользователю, который спросил о секрете здоровья.
В октябре предпринимателю исполнился 41 год, он признавался, что ему периодически задают вопросы, как сохранить молодость и хорошее самочувствие. В июле Дуров заявил, что более 20 лет не употребляет алкоголь, кофе, таблетки, а также не курит. «Кратковременное удовольствие не стоит вашего будущего», — пояснил он. Дуров напомнил, что давал схожие советы и в 2017 году — отказаться от всего, что вызывает зависимость, в частности от спиртного, лекарств и фастфуда. Тогда же он признался, что не ест мясо, а предпочитает рыбу.
В 2020 году Дуров в честь своего 36-летия опубликовал список из семи правил, которые помогут выглядеть моложе и бороться со старением. Среди них — уже упомянутые полноценный сон, отказ от алкоголя, мяса и большого количества еды. Также Дуров посоветовал «жить одному», «избегать стресса» и внести в жизнь регулярную физическую активность.
