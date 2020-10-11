Дуров назвал семь способов борьбы со старением
Российский миллиардер, основатель Telegram Павел Дуров перечислил семь правил, помогающих, по его словам, выглядеть моложе своих лет. Этот список он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Мне исполняется 36 лет, и меня спрашивают, как мне удается выглядеть моложе своего возраста», — написал Дуров.
По его словам, он задавал тот же вопрос другим людям, которые выглядят младше своих лет — от американского актера и рок-музыканта Джареда Лето до случайного фитнес-тренера, «который в 50 лет выглядит на 25».
В результате он пришел к семи основным правилам. Среди них:
- не пить алкоголь. Дуров допустил «редкие исключения», однако отметил, что в целом алкоголь, как и другие вызывающие зависимость вещества, делает людей «менее здоровыми и внешне старит»;
- много спать. «Сон — это когда ваше тело восстанавливается. Вы не можете одолжить его: недостаток сна в течение недели не может быть компенсирован пересыпом в выходные», — отметил Дуров;
- не переедать, так как избыточный вес прибавляет лет и «связан с десятками болезней». Сам миллиардер отметил, что обычно ест один или два раза в день, без перекусов. «Есть больше трех раз в день — это просто (плохая) привычка», — написал он;
- умеренная, но регулярная физическая нагрузка;
- ограничить стресс. По словам Дурова, в этом могут помочь ряд ментальных привычек и стоических техник, например вера в то, что все происходит к лучшему, негативная визуализация и пофигизм. Он также посоветовал жить рядом с природой;
- не есть мяса. По словам Дурова, большинство людей, выглядящих моложе своих лет, отказались от выращенного на ферме красного мяса. В качестве альтернативы он предложил морепродукты и дикую рыбу;
- жить одному. «Удивительно, но все выглядящие молодыми мужчины средних лет, с которыми я разговаривал, большую часть своей жизни прожили в одиночестве. Это может быть результатом их независимости от моделей сна, питания, поведения другого человека. Или это просто корреляция, и люди, независимые от нездоровых социальных норм, также независимы в своей личной жизни», — отметил Дуров.