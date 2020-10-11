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Дуров назвал семь способов борьбы со старением

Дуров назвал семь правил, помогающих людям выглядеть моложе. По словам миллиардера, сам он следует им более десяти лет
Фото:Павел Дуров в Facebook
Фото: Павел Дуров в Facebook

Российский миллиардер, основатель Telegram Павел Дуров перечислил семь правил, помогающих, по его словам, выглядеть моложе своих лет. Этот список он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мне исполняется 36 лет, и меня спрашивают, как мне удается выглядеть моложе своего возраста», — написал Дуров.

По его словам, он задавал тот же вопрос другим людям, которые выглядят младше своих лет — от американского актера и рок-музыканта Джареда Лето до случайного фитнес-тренера, «который в 50 лет выглядит на 25».

В результате он пришел к семи основным правилам. Среди них:

  • не пить алкоголь. Дуров допустил «редкие исключения», однако отметил, что в целом алкоголь, как и другие вызывающие зависимость вещества, делает людей «менее здоровыми и внешне старит»;
  • много спать. «Сон — это когда ваше тело восстанавливается. Вы не можете одолжить его: недостаток сна в течение недели не может быть компенсирован пересыпом в выходные», — отметил Дуров;
  • не переедать, так как избыточный вес прибавляет лет и «связан с десятками болезней». Сам миллиардер отметил, что обычно ест один или два раза в день, без перекусов. «Есть больше трех раз в день — это просто (плохая) привычка», — написал он;
  • умеренная, но регулярная физическая нагрузка;
  • ограничить стресс. По словам Дурова, в этом могут помочь ряд ментальных привычек и стоических техник, например вера в то, что все происходит к лучшему, негативная визуализация и пофигизм. Он также посоветовал жить рядом с природой;
  • не есть мяса. По словам Дурова, большинство людей, выглядящих моложе своих лет, отказались от выращенного на ферме красного мяса. В качестве альтернативы он предложил морепродукты и дикую рыбу;
  • жить одному. «Удивительно, но все выглядящие молодыми мужчины средних лет, с которыми я разговаривал, большую часть своей жизни прожили в одиночестве. Это может быть результатом их независимости от моделей сна, питания, поведения другого человека. Или это просто корреляция, и люди, независимые от нездоровых социальных норм, также независимы в своей личной жизни», — отметил Дуров.

Американские ученые по крови определили три этапа старения человека
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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

По словам основателя Telegram, сам он следует этим правилам более десяти лет. Самым сложным из них из-за характера работы для него оказалось больше спать.

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Главным советом для молодых людей Дуров назвал отказ от алкоголя. «Как только вы откажетесь от алкоголя, вы перестанете заглушать свою интуицию, которая подскажет вам, что для вас хорошо, а что плохо. Вы сами разберетесь во всем, что нужно знать, и не будете зависеть от советов других людей», — написал он.

В конце прошлого года ученые Исследовательского центра по болезни Альцгеймера Стэнфордского университета (США) определили три этапа старения человека. Они проанализировали белки плазмы крови 4263 человек (как мужчин, так и женщин) в возрасте от 18 до 95 лет и выявили нелинейные изменения в их структуре, которые зависели от возраста испытуемых.

Исследование показало, что старение происходит не равномерно, а по более непредсказуемой траектории с тремя переломными моментами в жизненном цикле человека. Оказалось, что основные изменения в белках плазмы крови происходили в три этапа: в 34, 60 и 78 лет.

Автор
Виктория Полякова
Павел Дуров
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