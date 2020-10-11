Дуров назвал семь способов борьбы со старением

Дуров назвал семь правил, помогающих людям выглядеть моложе. По словам миллиардера, сам он следует им более десяти лет

Фото: Павел Дуров в Facebook

Российский миллиардер, основатель Telegram Павел Дуров перечислил семь правил, помогающих, по его словам, выглядеть моложе своих лет. Этот список он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мне исполняется 36 лет, и меня спрашивают, как мне удается выглядеть моложе своего возраста», — написал Дуров.

По его словам, он задавал тот же вопрос другим людям, которые выглядят младше своих лет — от американского актера и рок-музыканта Джареда Лето до случайного фитнес-тренера, «который в 50 лет выглядит на 25».

В результате он пришел к семи основным правилам. Среди них: